Літня погода: синоптик дала прогноз на останній понеділок весни

Погода в Україні на 27 травня – синоптик дала обнадійливий прогноз

Погода в Україні 27 травня буде по-літньому теплою

Погода в Україні 27 травня буде теплою, розповідає синоптик Наталка Діденко. Як повідомляється, рівень тепла досягне +28 градусів в денний час. При цьому опади не припиняться: на півночі країни очікуються невеликі дощі. Більш детально вона написала у своєму блозі в Facebook.

За даними Діденко, в понеділок, 27 травня, очікується переважно суха погода.

"Завершальний весняний понеділок почнеться в Україні літньою погодою. Температура повітря протягом дня 27-го травня досягне +23... +28 градусів. Навіть найближча ніч дозволить погуляти романтично при +13... +18 градусах. Хіба що на Заході вночі буде свіжіше, +10... +15 градусів. Дощі, хоча невеликі та місцями, ймовірні лише у північній частині, на Волині, Рівненщині й на Вінниччині. На решті території України завтра переважатиме суха повітряна маса", - пише синоптик.

Погода в Україні на 27 травня – синоптик дала обнадійливий прогноз (ілюстративне фото: pixabay.com)

Діденко також зазначила, що вітер буде помірним, а от у вівторок-середу відчутно посилиться. Синоптик розповіла, яка погода на початку тижня буде в Києві.

"У Києві понеділок передбачається дуже теплим, до +25... +27 градусів. Ранок обіцяє бути сонячним, протягом дня є ймовірність короткочасного дощу з грозою. У столиці у вівторок-середу суттєво посилиться вітер, втримається тепла, до спеки, погода. З 30-го травня ймовірність дощів збільшиться, після 1-го червня почнеться відчутне похолодання", - додала вона.

Погода в Україні на 27 травня – синоптик дала обнадійливий прогноз (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде літо в Україні.

До цього синоптики спрогнозували грози на неділю, 26 травня.

Також ми писали, що синоптики розповіли, де пройдуть сильні дощі.