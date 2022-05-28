Ця літня ягода є сильним алергеном: кому не можна її їсти

Кому слід відмовитися від полуниці

Незважаючи на безліч корисних властивостей ягід полуниці, деяким людям все ж слід обмежити її вживання, або взагалі від неї відмовитися.



Перш за все, потрібно пам'ятати, що полуниця належить до продуктів-алергенів.

Алергікам, маленьким дітям і вагітним жінкам потрібно з обережністю ставитися до цієї ягоди.

Полуниця може погіршити стан тих, хто страждає виразковою хворобою або гастритами, оскільки містяться в ній кислоти дратують слизову шлунка.



При хворобах суглобів допускається їсти полуницю в обмеженій кількості, через те, що вона може стати причиною посилення подагричних болів.

Як корисніше їсти полуницю

З полуниці можна робити багато смачних страв-смузі, десерти, додавати її в салати.

І хоча найчастіше з неї роблять джеми, варення, мармелад, більш корисна вона, звичайно, в свіжому вигляді.

На жаль, ці плоди дуже швидко псуються, ферментуються і пліснявіють.

Щоб ласувати ягодами з користю для здоров'я якомога довше, їх можна заморозити. Це найкращий спосіб зберегти цінні інгредієнти та використовувати полуницю взимку.