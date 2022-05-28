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Эта летняя ягода является сильным аллергеном: кому нельзя ее есть

Фото: Кому нельзя есть клубнику (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Клубника в Украине появляется на прилавках в конце мая и многие с нетерпением ждут ее появления. Но не всем эту ягоду можно есть.

О тех, кому нежелательна клубника рассказала на Facebook диетолог Светлана Фус.

Кому следует отказаться от клубники

Несмотря на множество полезных свойств ягод клубники, некоторым людям все же следует ограничить ее употребление, или вообще от нее отказаться.

Прежде всего, нужно помнить, что клубника принадлежит к продуктам-аллергенам.

Аллергикам, маленьким детям и беременным женщинам нужно с осторожностью относиться к этой ягоде.

Клубника может ухудшить состояние тех, кто страдает язвенной болезнью или гастритами, поскольку содержащиеся в ней кислоты раздражают слизистую желудка.

При болезнях суставов допускается есть клубнику в ограниченном количестве, так как она может стать причиной усиления подагрических болей.

Как полезней есть клубнику

Из клубники можно делать много вкусных блюд – смузи, десерты, добавлять ее в салаты.

И хотя чаще всего из нее делают джемы, варенье, мармелад, более полезна она, конечно, в свежем виде.

К сожалению, эти плоды очень быстро портятся, ферментируются и плесневеют.

Чтобы лакомиться ягодами с пользой для здоровья как можно дольше, их можно заморозить. Это лучший способ сохранить ценные ингредиенты и использовать клубнику зимой.

Ранее ученые назвали ягоду, которая считается королевой в борьбе со старением.

Также мы писали про фрукт, который очень любят есть долгожители.

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