"Королева у боротьбі зі старінням": вчені назвали найкориснішу ягоду у світі

Вчені назвали суперягоду, що має властивості боротися зі старінням. Вона входить до п'ятірки найздоровіших фруктів та ягід світу. А речовини, що містить ягода, у п'ятдесят разів корисніші за вітаміни Е та С.

Про це повідомила лікар Люсія Гарсіа, пише Quora .

Мова йде про солодку запашну українську чорницю.

Чому ягода така суперкорисна

"Чорниця є єдиними справді натуральними насиченими фіолетовими ягодами, а пігменти, які надають чорниці їх унікальний колір, називаються антоціанами", - каже медик.

Чорниця - це ягода з найбільшою кількістю антоціанів. Так, 100 грамів чорниці містять близько 170 мг антоціанів.

Фото: Чорниця дуже корисна (pixabay)

Найкращий антиоксидант

Дослідження показали, що природні антоціани є найефективнішими антиоксидантами у світі, а їх антиоксидантна здатність у 50 разів перевершує вітамін Е і в двадцять разів перевищує вітамін С.

Антоціани є ворогом вільних радикалів, вони можуть захищати шкіру, підвищувати пружність і міцність шкіри, а також уповільнювати процес її старіння.

Природні антоціани, що містяться в чорниці, можуть засвоюватися організмом людини на 100%. Антоціани можна виявити в крові через 40 хвилин після вживання чорниці.

Лікар пише, що чорниця відома як "королева боротьби зі старінням".

Вона також входить до п'ятірки здорових фруктів за версією Всесвітньої продовольчої та сільськогосподарської організації.