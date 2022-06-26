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Бюджетний рецепт рогаликів: миска солодощів всього за 120 грн

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Неділя 26 червня 2022 11:00
Бюджетний рецепт рогаликів: миска солодощів всього за 120 грн Скріншот: Як приготувати бюджетні й смачні рогалики
Автор: Світлана Мащенко

Аби порадувати родину солодощами, не треба витрачати пів сімейного бюджету. Пропонуємо вам бюджетний рецепт солодких вершкових рогаликів, на які ви витратите близько 120 грн, а отримаєте понад дві дюжини смаколиків.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 24-28 шт.:

  • сир кисломолочний (домашній чи магазинний) - 300 г (50 грн)
  • масло - 150 г (55 грн)
  • борошно - 250 г (6 грн)
  • розпушувач - 1 ч. л. (3 грн)
  • цукор для посипання - 100 г (3 грн)

Всього на миску рогаликів ви витратите близько 120 гривень.

Бюджетний рецепт рогаликів: миска солодощів всього за 120 грн

Скріншот: Такими будуть наші готові рогалики

Покрокове приготування

Перетріть сир з розтопленим вершковим маслом. Додайте борошно, розпушувач і замісіть тісто. Борошна може піти більше або менше залежно від того, наскільки вологий сир.

Посипте робочу поверхню борошном і викладіть туди половину тіста. Розкатайте до товщини приблизно півсантиметра. Виріжте тарілкою круг, щоб краї вийшли рівними. Розріжте круг на 8 рівних частин. Кожну посипте цукром, скрутіть в рогалик і промокніть зверху цукром.

Має вийти від 24 до 28 рогаликів, адже з обрізків тіста вийде ще одна порція рогаликів.

Викладіть рогалики на пергамент на відстані один від одного. І в духовку на 20-30 хвилин при 170 градусах. Наші рогалики готові!

Раніше ми писали, як приготувати заварні млинці. Кулінарка запевняє, що ви закохаєтесь у цей рецепт.

Також повідомлялося, як спекти піцу на тонкому тісті вдома, щоб вона вийшла такою ж смачною, а може й краще, ніж в піцерії.

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