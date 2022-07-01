Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!
З 1 липня 2022 року борщ внесений в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО і тепер "Культура приготування українського борщу" знаходиться під охороною.
А чи знаєте ви, що таке червоний зелений борщ? Це по-літньому освіжаюча смачна страва, яку здавна готували із буряковим квасом та ботвиною. Борщ зелений за рахунок власне зелені, а червоний - через додавання бурякового квасу.
Кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився покроковим рецептом літнього борщу з фото - спробуйте приготувати і ви.
Як приготувати холодний зелений борщ:
Інгредієнти:
- 2 великих буряки (сирих)
- 2 буряки (варених або запечених)
- 1 склянка хлібного квасу
- 1 пучок щавлю
- 2 картоплі (варених в мундирі)
- 1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)
- 80 г мангольду (або міксу салатів)
- до смаку сіль і перець
Процес приготування з фото:
Підготуйте всі інгредієнти для приготування освіжаючого літнього холодного борщу.
Сирий буряк (2 шт.) очистіть і наріжте довільними великими шматочками.
Потім вичавіть сік за допомогою соковижималки. Я використовував шнекову соковижималку, але ви можете взяти будь-яку іншу.
З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1:1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі за смаком.
Два запечених або відварених буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками.
Дві відварених в мундирі картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.
Мангольд теж помийте і крупно порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень в миску до овочів.
Добре помийте пучок щавлю і досить крупно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.
Викладіть щавель в миску до решти інгредієнтів і додайте сіль і перець до смаку.
У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.
Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.
Раніше ми повідомляли, яка секретна добавка в борщ зробить його в рази смачніше.
А також писали, що українка розсекретила рецепт справжнього українського борщу на сторінках The New York Times.