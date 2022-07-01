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Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

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П'ятниця 01 липня 2022 16:01
Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий! Літній борщ від Клопотенка (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

З 1 липня 2022 року борщ внесений в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО і тепер "Культура приготування українського борщу" знаходиться під охороною.

А чи знаєте ви, що таке червоний зелений борщ? Це по-літньому освіжаюча смачна страва, яку здавна готували із буряковим квасом та ботвиною. Борщ зелений за рахунок власне зелені, а червоний - через додавання бурякового квасу.

Кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився покроковим рецептом літнього борщу з фото - спробуйте приготувати і ви.

Як приготувати холодний зелений борщ:

Інгредієнти:

  • 2 великих буряки (сирих)
  • 2 буряки (варених або запечених)
  • 1 склянка хлібного квасу
  • 1 пучок щавлю
  • 2 картоплі (варених в мундирі)
  • 1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)
  • 80 г мангольду (або міксу салатів)
  • до смаку сіль і перець

Процес приготування з фото:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування освіжаючого літнього холодного борщу.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Сирий буряк (2 шт.) очистіть і наріжте довільними великими шматочками.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Потім вичавіть сік за допомогою соковижималки. Я використовував шнекову соковижималку, але ви можете взяти будь-яку іншу.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1:1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі за смаком.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Два запечених або відварених буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Дві відварених в мундирі картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Мангольд теж помийте і крупно порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень в миску до овочів.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Добре помийте пучок щавлю і досить крупно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Викладіть щавель в миску до решти інгредієнтів і додайте сіль і перець до смаку.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.

Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Раніше ми повідомляли, яка секретна добавка в борщ зробить його в рази смачніше.

А також писали, що українка розсекретила рецепт справжнього українського борщу на сторінках The New York Times.

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