Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

З 1 липня 2022 року борщ внесений в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО і тепер "Культура приготування українського борщу" знаходиться під охороною. А чи знаєте ви, що таке червоний зелений борщ? Це по-літньому освіжаюча смачна страва, яку здавна готували із буряковим квасом та ботвиною. Борщ зелений за рахунок власне зелені, а червоний - через додавання бурякового квасу.

Кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився покроковим рецептом літнього борщу з фото - спробуйте приготувати і ви.