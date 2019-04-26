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У Міносвіти назвали число осіб, що зареєструвалися для здачі ЗНО

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 11:01
У Міносвіти назвали число осіб, що зареєструвалися для здачі ЗНО
Фото: Лілія Гриневич (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЗНО проводитиметься з 11 предметів

Для здачі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зареєстровані вже 354 тисячі осіб. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, ЗНО проводитиметься з 11 предметів.  

"Щодо термінів проведення ЗНО цьогоріч. З 21 травня по 13 червня триватимуть іспити. З 14 по 25 червня - оголошення результатів. З 26 по 12 липня проводитиметься додаткова сесія для тих, які не складали з поважних причин з усіма учасниками. Загалом, ЗНО проводитиметься з 11 предметів. Цьогоріч зареєструвалися понад 354 тисячі  осіб", - заявила Гриневич.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона тривала до 25 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, на участь у пробному тестуванні подали майже 280 тис. заявок. Відзначимо, найчастіше на пробне тестування вибирали українську мову і літературу.

Додамо також, набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.

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