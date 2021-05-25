На дорогах України помітили новісінький Rolls-Royce Ghost за 11 млн: фото красеня

Новісінький Rolls-Royce Ghost 2021 року помітили на вулицях Одеси. Не виключено, що це перший седан другого покоління цієї моделі, куплений в Україні.

Про це інформує topgir.

Розкішне авто зараз коштує близько 400 тисяч доларів, що дорівнює 11 мільйонам гривень.

Авто стояло припаркованим на одній з вулиць міста, хто його власник - не уточнюється.

Rolls-Royce Ghost 2021 зберіг свій звичний дизайн, але при цьому виріс аж до 5,5 метрів в довжину. Культову модель можна впізнати за новими фарам, обладнаним лазерною оптикою.

Всередині салону класична обробка шкірою і деревом поєднується з сучасною віртуальною панеллю приладів. Крім того, з'явилися паркувальний автопілот і система нічного бачення.

Фото: В Одесі помітили новий Rolls-Royce Ghost 2021 (topgir)

Характеристики авто вражають своєю міццю

Новий Rolls-Royce Ghost 2021 отримав 6,75-літровий V12 твін-турбо від позашляховика Cullinan. Він розганяється до 100 км/год за 4,8 с і розвиває 250 км/год.

Седан також має повнокероване шасі і пневматичну підвіску з функцією сканування дороги.