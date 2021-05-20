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Ідеальна пара: Леся Нікітюк і Михайло Заливако заінтригували спільним фото

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Київ, Четвер 20 травня 2021 14:12
Ідеальна пара: Леся Нікітюк і Михайло Заливако заінтригували спільним фото Фото: Леся Нікітюк і Михайло Заливако (instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк, яка нещодавно приголомшила неймовірно довгими ногами, здивувала незвичним фото з головним героєм романтичного шоу Холостяк 11 Михайлом Заливаком.

Світлинами, на яких вона бере з рук Холостяка келих ігристого замість троянди, зірка поділилася в Instagram.

"Розочка від Холостяка - це всього лише запрошення на побачення. Келих ігристого - це назавжди", - підписала фото Нікітюк.

Зауважимо, що українських зірок сфотографували у столичному гольф-клубі.

Реакція мережі не змусила довго чекати. Фани Лесі одразу взялися коментувати пост, називаючи її з Заливаком гарною парою.

  • Гарна пара могла б бути
  • Як пасуєте одне одному
  • Підкорила Холостяка з першого погляду
  • Відчуваю, що у наступному випуску Холостяка буде чотири учасниці
  • Ось вона - переможниця
  • Ідеальна пара.

Також багато дописувачів підмітили, що телеведуча має прекрасний вигляд і могла б скласти непогану конкуренцію дівчатам з шоу Холостяк.

Ідеальна пара: Леся Нікітюк і Михайло Заливако заінтригували спільним фото

Ідеальна пара: Леся Нікітюк і Михайло Заливако заінтригували спільним фото

Фото: Леся Нікітюк заінтригувала фото з Холостяком (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, багато фанів бачать у Нікітюк нову Холостячку. Тож не виключено, що після Злати Огнєвіч у проекті візьме участь саме Леді Ле.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк прогулялася по Одесі в трендовому луці.

Також раніше гаряча телезірка перетворилася на українську Кардашьян.

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