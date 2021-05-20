Ідеальна пара: Леся Нікітюк і Михайло Заливако заінтригували спільним фото
Леся Нікітюк, яка нещодавно приголомшила неймовірно довгими ногами, здивувала незвичним фото з головним героєм романтичного шоу Холостяк 11 Михайлом Заливаком.
Світлинами, на яких вона бере з рук Холостяка келих ігристого замість троянди, зірка поділилася в Instagram.
"Розочка від Холостяка - це всього лише запрошення на побачення. Келих ігристого - це назавжди", - підписала фото Нікітюк.
Зауважимо, що українських зірок сфотографували у столичному гольф-клубі.
Реакція мережі не змусила довго чекати. Фани Лесі одразу взялися коментувати пост, називаючи її з Заливаком гарною парою.
- Гарна пара могла б бути
- Як пасуєте одне одному
- Підкорила Холостяка з першого погляду
- Відчуваю, що у наступному випуску Холостяка буде чотири учасниці
- Ось вона - переможниця
- Ідеальна пара.
Також багато дописувачів підмітили, що телеведуча має прекрасний вигляд і могла б скласти непогану конкуренцію дівчатам з шоу Холостяк.
Фото: Леся Нікітюк заінтригувала фото з Холостяком (instagram.com/lesia_nikituk)
До речі, багато фанів бачать у Нікітюк нову Холостячку. Тож не виключено, що після Злати Огнєвіч у проекті візьме участь саме Леді Ле.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк прогулялася по Одесі в трендовому луці.
Також раніше гаряча телезірка перетворилася на українську Кардашьян.