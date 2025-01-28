Леся Никитюк беременна первенцем, - СМИ

Слухи о беременности Леси начали распространяться после того, как звезда объявила о завершении своей работы в развлекательном шоу, которое она вела с 2018 года.

Это решение сразу спровоцировало волну догадок среди фанатов, и, как оказалось, не безосновательно.

По информации источников ТСН.ua, телеведущая действительно ожидает своего первого ребенка. Однако сама Никитюк пока воздерживается от каких-либо комментариев на эту тему. Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Долгое время звезда тщательно скрывала подробности своей личной жизни. В 2017 году Леся заинтриговала поклонников новостью о предстоящей свадьбе со своим соседом, но уже через два года стало известно, что бракосочетание отменили.

Также ведущей неоднократно приписывали роман с Сергеем Притулой, однако эти слухи так и не подтвердились.

Сейчас Леся находится в отношениях с 28-летним военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Ее избранник является украинским военным. На своей странице в Instagram он описывает себя как "пенсионера ВСУ" и "будущего мэра Одессы".

Леся Никитюк с возлюбленным (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дмитрий начал службу в армии в 2016 году, имеет опыт работы в морской пехоте и спецподразделениях, а также является кандидатом в мастера спорта по боксу. Недавно пара поделилась новостью о своей помолвке. Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)