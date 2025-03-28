Леся Никитюк показала, какой плащ считают главным трендом весны 2025 года
Тренч - это стильный и универсальный вариант классического плаща, который стал очень популярен в последние сезоны. Весной 2025 можно смело экспериментировать с образами, сочетая этот элемент гардероба с другими вещами, аксессуарами и разными стилями.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как этот тренд носит популярная телеведущая Леся Никитюк.
Как носит тренч Леся Никитюк
Ведущая интересуется трендами и старается следовать модным веяниям. Она часто делится со своими подписчиками в Instagram фото в стильных луках как в повседневной жизни, так и с различных мероприятий и съемок.
На днях она показала образ с длинным тренчем. Как известно, это разновидность двубортного плаща, для которого характерно наличие погонов, отложного воротника, пояса и разреза сзади.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Особенность плаща телеведущей - эффект состаренной ткани с потертостями. Его она носит как с юбками и грубыми ботинками, так и с брюками.
Леся Никитюк показала, как носить тренч (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Для стильного многослойного лука она надела базовую футболку, рубашку в клетку и джинсы с леопардовым принтом. Завершал образ Никитюк тренч и вместительная сумка черного цвета.
Леся Никитюк показала образ с тренчем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
С чем носить тренч весной 2025
Платье или юбка
Тренч отлично смотрится с романтическими платьями или юбками. Это может быть простое платье-футляр или же легкое макси-платье. Образ можно дополнить элегантными туфлями или ботильонами на каблуке.
Блузка и брюки
Классический тренч хорошо сочетается с белой рубашкой и брюками-широкими или прямыми. Это создает стильный, но в то же время удобный вид. Для более формального образа добавьте ботинки на низком ходу или сапоги.
Джинсы и футболка
Тренч отлично дополняет простой кэжуал-образ. Скомбинируйте его с белой футболкой, узкими джинсами и кроссовками. Этот образ подходит для повседневных прогулок или встреч с друзьями.
Монохромный стиль
Один из трендов весны 2025 года - монохромные образы. Скомбинируйте тренч с вещами одного цвета (например, бежевые тренч и брюки, черный тренч с черным топом и джинсами). Это создаст элегантный, утонченный вид.
Тренч и кроссовки
Для создания спортивного образа комбинируйте тренч с тренировочными брюками или спортивными леггинсами. Добавьте кроссовки, чтобы подчеркнуть легкость образа.
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