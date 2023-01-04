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Леся Никитюк дала пошаговый рецепт борща, от которого вы будете в восторге

Новина українською →
Среда 04 января 2023 17:15
Леся Никитюк дала пошаговый рецепт борща, от которого вы будете в восторге Леся Никитюк показала, как готовит борщ (кадр из видео / Такие блюда)
Автор: Юлия Гаюк

У каждой украинской хозяйки свой борщ. Благодаря разнообразию рецептур это традиционное для нашего народа блюдо, которое признали наследием ЮНЕСКО, у всех украинок имеет особый цвет и вкус. И секреты приготовления передаются из поколения в поколение.

А на днях своим рецептом борща поделилась популярная ведущая Леся Никитюк в YouTube-проекте Даши Астафьевой "Такі страви".

Готовим борщ по рецепту Леси Никитюк

Ингредиенты:

  • вода - 1,5 л
  • свиные ребра - 0,5 кг
  • картофель - 0,5 кг
  • морковь - 250 г
  • свекла - 250 г
  • капуста - 200 г
  • томатная паста - 25 г
  • лук - 80 г
  • сахар - чайная кровать
  • мука - чайная ложка
  • уксус - 0,5 чайной ложки
  • сало - 40 г
  • чеснок - три-четыре зубчика
  • чернослив - 50 г
  • соль, перец

Как готовить борщ от Леди Ле

Сначала надо вскипятить воду с лавровым листом и горошком перцем.

Следующий шаг - обжариваем ребра на сковороде около 10 минут, добавляем их в кипящую воду. Продолжаем варить еще в течение 20 минут.

Картофель нарезаем кубиками и добавляем в кастрюлю.

Далее готовим зажарку. Натираем свеклу, морковь и лук. Тушим овощи на сковороде, смазанной подсолнечным маслом. Затем добавляем томатную пасту, муку, сахар и уксус. После этого нужно протушить еще 10 минут. Готовую зажарку добавляем в кастрюлю.

Мелко нарезаем сало и поджарим его на сковороде. Добавляем туда же чеснок и лук. Как будет готово, все толчем в ступе и добавляем в кастрюлю вместе с капустой и черносливом. Накрываем кастрюлю крышкой, выключаем огонь.

Завершить приготовление следует добавлением мелко нарезанной свежей зелени укропа и петрушки.

Приятного аппетита!

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