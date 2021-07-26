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Леонід Кравчук у реанімації, у нього проблеми з легенями - ЗМІ

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Понеділок 26 липня 2021 19:19
Леонід Кравчук у реанімації, у нього проблеми з легенями - ЗМІ Фото: Леонід Кравчук в реанімації і підключений до ШВЛ (leonid.kravchuk.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

Леонід Кравчук перебуває в реанімації після операції на серці та підключений до апарату штучної вентиляції легенів. З'ясувалося, що здоров'я першого президента України не в кращому стані ще з кінця червня.

Про це повідомляє "24 канал"з посиланням на власні джерела.

Операцію на серці Леоніду Кравчуку зробили 29 червня. Після неї стан політика погіршився і його змушені були підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

У близькому оточенні Леоніда Кравчука інформацію підтвердили для видання APnews. Джерело повідомило, що динаміка одужання є, але вона поки дуже повільна і лікарі поки не дають коментарів.

"Так і є. Леонід Макарович дійсно знаходиться в реанімації, йому була проведена складна операція, яку потрібно було терміново робити. Це операція на серці й не тільки. І після операції він досі перебуває в реанімації на ШВЛ. Дуже-дуже поступово, дуже повільна динаміка одужання. Поки ніхто нічого не коментує, ні лікарі, ніхто", - повідомило джерело з оточення політика.

Погіршення самопочуття у Леоніда Кравчука відбулося в червні, і він пропустив урочисте засідання Верховної Ради в День Конституції, а 29 червня йому зробили планову операцію на серці.

Варто зазначити, що це не перша операція на серці для 87-річного Кравчука. У 2017 кардіологи провели йому стентування серця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кравчук повідомив, коли Росія "розвалиться на шматки".

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Леонід Кравчук
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