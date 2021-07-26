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Леонид Кравчук в реанимации, у него проблемы с легкими - СМИ

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Понедельник 26 июля 2021 19:19
Леонид Кравчук в реанимации, у него проблемы с легкими - СМИ Фото: Леонид Кравчук в реанимации и подключен к ИВЛ (leonid.kravchuk.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выяснилось, что здоровье первого президента Украины не в лучшем состоянии еще с конца июня.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на собственные источники.

Операцию на сердце Леониду Кравчуку сделали 29 июня. После нее состояние политика ухудшилось и его вынуждены были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

В близком окружении Леонида Кравчука информацию подтвердили для издания APnews. Источник сообщил, что динамика выздоровления есть, но она пока очень медленная и врачи пока не дают комментариев.

"Так и есть. Леонид Макарович действительно находится в реанимации, ему была проведена сложная операция, которую нужно было срочно делать. Это операция на сердце и не только. И после операции он до сих пор находится в реанимации на ИВЛ. Очень-очень постепенно, очень медленная динамика выздоровления. Пока никто ничего не комментирует, ни врачи, никто", - сообщил источник из окружения политика.

Ухудшение самочувствия у Леонида Кравчука произошло в июне, и он пропустил торжественное заседание Верховной Рады в День конституции, а 29 июня ему сделали плановую операцию на сердце.

Стоит отметить, что это не первая операция на сердце для 87-летнего Кравчука. В 2017 кардиологи провели ему стентирование сердца.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кравчук сообщил, когда Россия "развалится на куски".

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Леонид Кравчук
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