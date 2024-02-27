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Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото)

Вторник 27 февраля 2024 18:47
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Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото) Леони Анне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлия Любченко

Леони Ганне - известная фэшн-инфлюэнсерша, которая довольно часто создает невероятные образы, покоряющие сердца миллионов девушек во всем мире.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories звезды.

Леони Ганне показала эффектные фото в красном платье

Леони Ганне постоянно демонстрирует яркие и очень интересные образы, которые может повторить любая женщина и девушка, поскольку состоят из простых и часто базовых вещей. Также не обходится и без трендов, ведь Анне тщательно за ними следит.

В этот раз девушка показала, как можно сочетать красное платье с сумкой со змеиным принтом и каблуками.

Инфлюэнсерша надела роскошное обжатое платье красного цвета, которое помогает ей показать замечательную фигуру и вкус. Ее изюминкой является невероятно женственный вырез на спине и горловина, сделанная в виде шарфа, который Ганне элегантно закинула назад.

Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото)Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото)Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото)Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото)

Скриншоты

Свой образ девушка дополнила маленькой сумкой со змеиным принтом и босоножками на каблуке и белоснежными перчатками. А вот волосы фэшн-инфлюэнсерша собрала в аккуратный пучок и оставила на лице два спадающих локона.

Леони разгуливала перед камерами среди улиц и с радостью демонстрировала свой невероятно женственный наряд.

И на самом деле, то сочетание вещей, которые показала Анне, выглядит очень современно и стильно, а главное то, что этот образ может при наличии желания повторить каждая девушка.

Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото)Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото)Леони Ганне показала, как носить красное платье с сумкой со змеиным принтом (фото)

Скриншоты

Раньше мы рассказывали о том, что Леони Анне показала, как соединить белое шелковое платье с шубкой.

Также читайте, как Ким Кардашьян показал обольстительный образ.

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