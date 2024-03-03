Пенелопа Крус в свои 49 лет показала обольстительный образ в кожаном наряде (фото)

Пенелопа Крус – всемирно известная актриса, которая в свое время стала звездой кинематографа, а сейчас продолжает колдовать красотой и стилем.

О том, в каком образе Крус очаровала поклонников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды и издание V Magazine.

Пенелопа Крус показала откровенный образ

Пенелопа Крус неожиданно снялась для глянца. Стилисты выбрали для актрисы довольно смелый и откровенный образ, доказывающий, что женщина может быть прекрасно и в 29 и в 49, все зависит от отношения к себе и своему здоровью.

Для этой фотосессии звезда надела кожаные вещи от культовых брендов Chanel и David Koma. И стоит заметить, что образы получились невероятными. Актриса уже много лет является посольством Chanel, но если обычно она демонстрирует сдержанные и элегантные образы, то сейчас авторы съемки представили смелую и женственную сторону медали.

Крус демонстрирует в кожаных шортах, высоких сапогах, кожаном корсете и куртке. И этот образ она дополняет множеством аксессуаров и сумкой от Chanel.

Поскольку это была съемка для глянца, Курс еще и дала интервью для журнала, она поделилась своими воспоминаниями о начале творческого пути. Тогда она даже вообразить не могла, что у нее все получится.

Пенелопа Крус в откровенном образе (фото: instagram.com/jack_bridgland_studio)

"В моей карьере мечтание было как самый большой двигатель, потому что я не знала людей, которые могли бы зарабатывать на жизнь чем-то, связанным с искусством в целом. Я никого не знала. Также мои родители никого не знали. Это была слишком велика. мечта. Творим, мечтаем", - рассказала актриса.

Глядя на фотографии Пенелопы, трудно сказать, что ей сейчас 49 лет, потому что ее тело и лицо выглядят великолепно. Примечательно, что женщина тщательно следит за собой и является примером многих женщин.