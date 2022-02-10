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Додайте цей несподіваний інгредієнт у вінегрет, і він стане в рази смачніше

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Четвер 10 лютого 2022 14:28
Додайте цей несподіваний інгредієнт у вінегрет, і він стане в рази смачніше Фото: що додати у вінегрет для поліпшення смаку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вінегрет - нехитрий зимовий овочевий салат, який ми любимо за доступність інгредієнтів і простоту смаку. Класичний вінегрет складається з відварених овочів і солоного огірка, але у кожного кулінара є свій секретний компонент, що поліпшує смак страви.

Про це пишуть Belnovosti.

Деякі додають в вінегрет відварну або консервовану квасолю, свіжий або консервований зелений горошок. Можна замінювати солоний огірок маринованим.

Дехто боїться експериментувати зі смаком обходячись "стандартною четвіркою": картопля, морква, буряк, солоний огірок. А для невеликих смакових змін посипає салат зеленню кропу або петрушки.

Але є несподіваний спосіб

Спробуйте додати в вінегрет смажену цибулю і відчуєте, що знайомий нам з дитинства салат отримав абсолютно незвичний, але дуже цікавий смак.

Багатьох кулінарів здивує такий підхід через питання: Чи може поєднання "зажарки" з овочами бути доречним?

Однак будьте впевнені, що цибулька з золотистою скоринкою стане "родзинкою" вінегрету.

Якщо ви сумніваєтеся, додайте сиру цибулю. Так теж буде непогано, якщо ви звичайно не збираєтеся на побачення або ділову зустріч.

Правда, бажано обдати компонент окропом, щоб не зробити готовий салат занадто гострим.

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