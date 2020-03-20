COVID-19 виявився ще небезпечніше: українські вчені шокували заявою

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус може мати летальні наслідки навіть для пацієнтів із сильним імунітетом

Коронавірус в Україні діагностували станом на 20 березня у 26 пацієнтів - було зафіксовано одне одужання після зараження, а у 3 випадках хвороба призвела до летального результату. Українські вчені з'ясували, що рекомендовані заходи профілактики інфікування COVID-19 не є достатніми, а вірус виявився ще небезпечніше.

Нагадаємо, що медики радять громадянам під час перебування на вулиці зберігати дистанцію між людьми щонайменше 2 метри. Але сьогодні фахівці вважають, що контакт ближче 1 метра до інфікованого протягом 15 хвилин дає практично 80% -90% ймовірності захворіти на COVID-19.

Коронавірус може зберігатися в повітрі протягом 3 годин, а на різних поверхнях - 72 години, розповіла вінницька професор-інфекціоніст Лариса Мороз під час зустрічі з головою облдержадміністрації. Про це передає Вінниця.info.

"Причому, вірус довше зберігається на пластиці та "нержавійці", ніж на міді та інших кольорових металах", - додала професор.

За її словами, COVID-19 належить до сімейства вірусів, про які вже відомо 30-40 років, однак він мутував.

Як наголосив професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького медуніверситету Юрій Мостовий, у людей із сильним імунітетом коронавірус переноситься в легкій формі та протікає як ГРВІ, але коли вірус потрапляє в організм і спускається нижче - він вбиває людину.

Зазначимо, що раніше медики висловлювали думку, що пацієнти поза зоною ризику перенесуть хворобу без ускладнень і у формі, схожій на звичайну застуду або грип.

Мостовий розповів, що вірус може опуститися на рівень гортані, трахеї, через що виникає сухий кашель і симптоми бронхіту. Найбільшою проблемою вчений називає етап, коли вірус досягає нижніх дихальних шляхів і після певних перетворень відбувається руйнування речовини, яка підтримує легкі "в повітряному" стані.

"Наступає дихальна недостатність. Слідуючий етап, який йде паралельно – "цитокінова буря", коли викидається велика кількість активних речовин і відбувається ураження дихальної системи і серцевої системи. Таких пацієнтів багато і смертність досить висока. Тому єдиним адекватним лікуванням є правильно проведена респіраторна підтримка", - звернув увагу професор.

Основні доведені зараз механізми передачі коронавіруса - це повітряно-краплинний та повітряно-пиловий. Ефективною профілактикою є самоізоляція і обмежувальні заходи. Для людей похилого віку COVID-19 найбільш небезпечний.

"Особи похилого віку мають рецептори, до яких приєднується вірус. Саме тому вони схильні до захворювання... Також вони мають низку супутніх захворювань, які знижують їх імунітет і захисні сили. Тому в цей період їм дуже важливо приймати те планове лікування, яке їм призначили медики. Це, в першу чергу, стосується пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, бронхіальною астмою", - пояснив Мостовий.

Як повідомлялося, раніше китайські вчені дійшли висновків, що коронавірус найбільше вражає певну групу крові, при цьому вона не є найпоширенішою у світі.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що український вчений Олександр Гриневич розповів, що коронавірус можна буде попередити за допомогою вітчизняних ліків. За даними його дослідження, було знайдено ефективне лікування від небезпечного вірусу.