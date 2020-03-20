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Екстрасенс розповів, коли Україна переможе коронавірус: допоможе генетика

STYLERКоронавірус    20.03.2020 - 11:11
Екстрасенс розповів, коли Україна переможе коронавірус: допоможе генетика
Екстрасенс зробив прогноз щодо коронавірусу в Україні (колаж РБК-Україна)

Екстрасенс і астролог передбачили, чого чекати українцям у боротьбі з коронавірусом і коли ми переможемо COVID-19

Коронавірус в Україні та світі піде на спад літом 2020 року, а карантин у нашій країні закінчиться через три тижні. Про це розповіли екстрасенси.

Так, екстрасенс Дмитро Дульський розклав карти таро у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

"Перша карта - місяць. Не найпозитивніша, чимало країн бояться пандемії. Друга карта - імператриця. По суті, вона досить позитивна, багато держав правильно працюють у напрямку боротьби з вірусом. Третя - карта хвороби: все одно для багатьох людей ця епідемія закінчиться не найкращим чином. Карта говорить про те, що можливі жертви", - розповів екстрасенс.

Все це відбувається не просто так. Астрологи вже давно попереджали, що 2020 рік буде нелегким, адже у космосі відбувається епохальне з’єднання планет: Сатурн, Юпітер та Плутон цілий рік перебуватимуть у знаці Козерога.

"Ця ситуація робить те, що ми зараз бачимо - обмеження, неможливість вийти за рамки, вирішити якісь питання, просуватися далі. Це заборони, стискання, обмеження", - каже астролог Людмила Халанська, але додає, що вже за кілька місяців можна чекати на зміну ситуації.

За її словами, цілком можливо, що влітку на цьому ретроградному русі або вакцину винайдуть, або просто хвороба піде на спад.

"Якщо ми хочемо вберегтися, то зараз наше завдання – дуже чітко виконувати всі приписи, правила, закони та регламенти", - зауважила вона.

Україна почала вживати заходів ще до глобального поширення епідемії. Можливо, саме завдяки цьому карти Дмитра Дульського не бачать великої загрози коронавірусу для нашої країни.

"Загальна розкладка у світі - там остання карта хвороби, але судячи з розкладки на Україну - так, там є якась паніка, якісь дії, можливо, навіть не зовсім правильні, але карт, які відповідають за великі жертви - такого нічого немає. На майбутнє для України це дуже хороший досвід боротьби з епідеміями, чи то будуть якісь зміни в системі охорони здоров’я, чи то якийсь план дій з цієї ситуації ми виробимо наперед", - сказав він.

І хоча вірус не обійде стороною Україну, впораємося ми з ним швидше за інших, кажуть карти.

"Якщо якимсь країнам Європи з проблемою вірусу буде важко впоратися, то з нашою генетикою нам буде значно легше. Від трьох тижнів до місяця ситуація зміниться. Вже через три тижні карантин або скасують, або ослаблять", - зазначає Дульський.

При цьому і екстрасенси, і астрологи наголошують: щоб убезпечити себе і своїх рідних від смертельної загрози вірусу вже зараз, варто просто дотримуватися правил гігієни та карантину.

Раніше відомий одеський астролог Влад Росс назвав дату закінчення коронавірусу в Україні.

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