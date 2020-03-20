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Ліки від коронавіруса: медики розповіли про новини

STYLERКоронавірус    20.03.2020 - 12:33
Ліки від коронавіруса: медики розповіли про новини
Медики розвінчали міф про ліки проти коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Медики прокоментували ефективність ліків від коронавіруса

Коронавірусом в Україні інфікована 21 людина. Зараз вчені працюють над вакциною, яка зможе нейтралізувати COVID-19. Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що з цією інфекцією ефективно бореться препарат Арбідол. У Всесвітній організації охорони здоров'я прокоментували застосування цих ліків від коронавіруса.

Один з офіційних представників ВООЗ оцінив застосування в боротьбі з інфекцією препарату Арбідол, який раніше називали ліками проти коронавіруса.

"На даний момент немає доказів того, що якесь з ліків ефективно проти Covid-19. Для цього виду коронавіруса не існує спеціальних методів лікування", - додав представник ВООЗ.

За словами співробітника ВООЗ, поки жодні ліки не можна назвати ефективним у боротьбі з коронавірусом, тому що досі немає специфічних методів лікування коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що препарат Арбідол розробили ще в Радянському союзі. У 2004 році Арбідол був запатентований виробником ("Мастерлек") як засіб проти атипової пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV.

Як ми раніше писали, спалах коронавіруса у світі може закінчитися сам при двох умовах. Це може статися, якщо вірус еволюціонує або у людей виробиться імунітет.

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