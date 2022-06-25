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Як легко вивести плями від трави на одязі: не залишиться і сліду

Як вивести пляти від трави (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Літо асоціюється з пікніками та активним проведенням часу на природі. Однак випадково можна залишити на одязі плями від трави.

Як вивести такі плями - читайте нижче.

Нашатирний спирт

Побачивши таку пляму більшість господинь наївно вважає, що відтерти їх вдасться тільки, якщо щосили натирати милом, відбілювачем, засобом для виведення плям або порошком.

Однак позбутися слідів трави на одязі допоможе потрійний одеколон та нашатирний спирт.

Для початку потрібно замочити ватяний диск у пахучій рідині. Далі втираючими рухами стерти зелений колір з одягу. Діяти слід від периферії до центру. Після цього залишилося видалити розводи за допомогою розчину з води та нашатирю.

У 250 мл води додайте 1-2 чайні ложки нашатирного спирту і замочіть забруднену ділянку.

Сода

Для іншого дієвого способу потрібно змішати соду з водою до стану пасти та нанести на пляму. Потрібно дочекатися, поки суміш засохне, змити її водою і випрати річ.

Лимонний сік

Видалити зелені плями з білих та світлих тканин можна соком лимона. Потрібно розрізати лимон і видавити сік прямо на пляму. Після цього залишити на годину, потім випрати із господарським милом.

Яєчний білок

Щоб впоратися з плямами від трави на вовняних та шовкових тканинах, потрібно змішати білок одного яйця з гліцерином та нанести отриману масу на плями.

Варто залишити в такому вигляді приблизно на 1 годину, а потім випрати річ вручну або в режимі делікатного прання.

Сіль

Для такого способу потрібно змішати сіль та воду в розрахунку 1 ст. л. на 1 склянку води. Обробляємо цим розчином ділянку одягу, на якій є плями.

Після цього потрібно залишити приблизно на 30-40 хвилин, щоб розчин подіяв, а потім випрати.

Раніше ми називали помилки, які роблять усі під час прання у пральній машинці.

Також ми писали, чому не можна залишати мокрі речі в пральній машині.

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