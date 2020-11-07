Як легко прокидатися вранці: експерт розкрив дуже простий секрет

Як легко і швидко вставати вранці (Фото: pixabay.com)

Фахівець розповів, що потрібно робити для того, щоб легко вставати вранці

Прокидатися легко вранці та вставати з ліжка без проблем мріють практично всі люди. З настанням холодів зробити це стає все важче, навіть якщо сон був нормальним, не менше 8 годин і в повному спокої. Психолог Павло Зигмантович розкрив один простий секрет, який допоможе зробити ранкове пробудження легким та комфортним.

Експерт пояснив, що існує такий термін, як імажинація. Зміст імажинації полягає в тому, щоб уявляти собі те, що ви хочете зробити. Зигмантович порадив готуватися до пробудження вранці ще з вечора. Для цього потрібно повністю уявити картину вашого пробудження.

Треба уявити собі, як ви відкриваєте очі, відкидаєте ковдру, встаєте з ліжка, потягуєтеся, позіхаєте, взуваєте капці та виходите зі спальні. Неважливо, в якому порядку подавати всі ці дії, у кожної людини є власний ритуал ранкового пробудження. За словами психолога, досить прокрутити в голові цю картинку 2-3 рази, щоб вона спрацювала.

Однак експерт попередив, що у цього прийому є одна особливість – він не спрацьовує у тих, хто постійно не висипається. Якщо кількість нічного сну недостатня – то метод може не спрацювати.

"З хронічним недосипом це ніяк не допоможе. Хронічний недосип лікується хронічним досипом", - зазначив психолог.

Для того, щоб в осінній і зимовий час пробудження було максимально комфортним, Зигмантович рекомендує встановити вдома спеціальні лампи, які імітують схід сонця.

Експерт розкрив секрет легкого пробудження по ранках

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