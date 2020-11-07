ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Як легко прокидатися вранці: експерт розкрив дуже простий секрет

Субота 07 листопада 2020 11:31
Як легко прокидатися вранці: експерт розкрив дуже простий секрет
Як легко і швидко вставати вранці (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівець розповів, що потрібно робити для того, щоб легко вставати вранці

Прокидатися легко вранці та вставати з ліжка без проблем мріють практично всі люди. З настанням холодів зробити це стає все важче, навіть якщо сон був нормальним, не менше 8 годин і в повному спокої. Психолог Павло Зигмантович розкрив один простий секрет, який допоможе зробити ранкове пробудження легким та комфортним.

Експерт пояснив, що існує такий термін, як імажинація. Зміст імажинації полягає в тому, щоб уявляти собі те, що ви хочете зробити. Зигмантович порадив готуватися до пробудження вранці ще з вечора. Для цього потрібно повністю уявити картину вашого пробудження.

Треба уявити собі, як ви відкриваєте очі, відкидаєте ковдру, встаєте з ліжка, потягуєтеся, позіхаєте, взуваєте капці та виходите зі спальні. Неважливо, в якому порядку подавати всі ці дії, у кожної людини є власний ритуал ранкового пробудження. За словами психолога, досить прокрутити в голові цю картинку 2-3 рази, щоб вона спрацювала.

Однак експерт попередив, що у цього прийому є одна особливість – він не спрацьовує у тих, хто постійно не висипається. Якщо кількість нічного сну недостатня – то метод може не спрацювати.

"З хронічним недосипом це ніяк не допоможе. Хронічний недосип лікується хронічним досипом", - зазначив психолог.

Для того, щоб в осінній і зимовий час пробудження було максимально комфортним, Зигмантович рекомендує встановити вдома спеціальні лампи, які імітують схід сонця.

Експерт розкрив секрет легкого пробудження по ранках

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найкорисніший сік для серцево-судинної системи.

А також розповідали про те, що медики назвали сніданок, який допоможе зняти ранковий стрес.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя здоровьесоветыутро

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся