Как легко просыпаться по утрам: эксперт раскрыл очень простой секрет

Как легко и быстро вставать утром (Фото: pixabay.com)

Специалист рассказал, что нужно делать для того, чтобы легко вставать по утрам

Просыпаться легко по утрам и вставать с кровати без проблем мечтают практически все люди. С наступлением холодов это становится сделать все труднее, даже если сон был нормальным, не менее 8 часов и в полном покое. Психолог Павел Зыгмантович раскрыл один простой секрет, который поможет утреннее пробуждение сделать легким и комфортным.

Эксперт объяснил, что существует такой термин, как имажинация. Смысл имажинации в том, чтобы представлять себе то, что вы хотите сделать. Зыгмантович посоветовал готовиться к пробуждению утром еще с вечера. Для этого нужно полностью представить картину вашего пробуждения.

Нужно представить себе, как вы открываете глаза, откидываете одеяло, встаете с кровати, потягиваетесь, зеваете, обуваете тапочки и выходите из спальни. Неважно, в каком порядке представлять все эти действия, у каждого человека есть собственный ритуал утреннего пробуждения. По словам психолога, достаточно в голове прокрутить эту картинку 2-3 раза, чтобы она сработала.

Однако эксперт предупредил, что у этого приема есть одна особенность – он не срабатывает у тех, кто постоянно не высыпается. Если количество ночного сна недостаточное – то прием может не сработать.

"С хроническим недосыпом это никак не поможет. Хронический недосып лечится хроническим досыпом", - отметил психолог.

Для того чтобы в осеннее и зимнее время пробуждение было максимально комфортным, Зыгмантович рекомендует поставить дома специальные лампы, которые имитируют восход солнца.

Эксперт раскрыл секрет легкого пробуждения по утрам

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