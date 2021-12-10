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Як легко і просто відмити кухонну плиту від жиру і нагару: найекономніші способи

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П'ятниця 10 грудня 2021 14:55
Як легко і просто відмити кухонну плиту від жиру і нагару: найекономніші способи Фото: Як швидко і економно очистити кухонну плиту від жиру і нагару (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Відмити кухонну плиту від жиру – завдання досить складне. Багато людей придумують свої універсальні способи - миють плиту після кожного приготування їжі або застеляють поверхню фольгою.

Однак є дуже прості та економні засоби для видалення жиру і нагару з кухонної плити. Про це пише Glavred.

Спосіб 1. Без дорогих засобів

Використовуйте підручні засоби - соду і воду. Насипте в миску пів склянки звичайної харчової соди та розбавте її водою.

Суміш нанесіть на забруднену поверхню і залиште на 5-10 хвилин. Приділіть уваги більше місцям навколо конфорок. Потім добре протріть плиту.

Спосіб 2. Видаляємо засохлий бруд

Якщо бруд вже сильно в'ївся в поверхню, то розчин з соди залиште на довший період – 20-25 хвилин.

Якщо знадобиться - повторіть процедуру ще раз. Навіть найтвердіший і старий нагар зазвичай піддається.

Спосіб 3. Сода з оцтом

Вам знадобиться звичайний столовий оцет 6% або 9%. Розбризкуйте його акуратно по поверхні.

Розподіліть рідину губкою по всій поверхні, особливу увагу приділяйте зонам з сильним забрудненням.

Потім підсипайте столову соду. Вона повинна вступити в реакцію з оцтом і з'явиться піна.

Коли реакція закінчиться, почекайте кілька хвилин. Потім ретельно протріть плиту вологою губкою - жир і нагар легко відійдуть.

Цей спосіб відмінно підходить для чавунної, газової та електричної плити.

Спосіб 4. Очищаємо решітки на плиті

Налийте у воду каструлю і нагрійте. Місткість повинна бути велика, щоб прути в неї помістилися, а вода їх повністю накрила.

Окріп розм'якшить жировий наліт і позбутися від нього буде набагато простіше. Потріть прути трохи скребком.

Якщо забруднення не дуже сильні, то губкою можна буде завершити очищення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко очистити автомобіль від льоду та інею.

А також розповідали про те, як легко і швидко очистити мікрохвильову піч.

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