Як легко очистити засмічену раковину у ванній кімнаті: ці методи полегшать вам життя

Так, засмічену раковину чи зливний отвір у ванній чистити досить складно, адже там постійно накопичується волосся, мильна піна, зубна паста та інші хімічні речовини.

Харчова сода та оцет

Цей метод очищення зливних отворів відомий багатьом. Зокрема, потрібно змішати 1/3 склянки харчової соди з 1/3 склянки оцту.

Ця суміш одразу почне шипіти, і її слід негайно злити в каналізацію. Залиште приблизно на годину, потім змийте гарячою водою.

Харчова сода і сіль

Для такого методу змішайте по 1/2 склянки кожної речовини та вилийте суміш у дренаж.

Після цього зачекайте близько 15 хвилин, а потім змийте гарячою водою. Такий метод допоможе розблокувати зливний отвір.

Окріп

А от такий метод добре працює лише з деякими засміченнями у ванній кімнаті. Особливо очищує від мильної піни. Метод кип’ятіння найбільш ефективний, коли в раковині повільно стікає вода і не так багато теплої води.

Потрібно наповнити чайник або велику каструлю водою та довести до кипіння. Далі заливайте воду в каналізацію у три-чотири етапи.