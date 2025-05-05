Ваш "легкий" салат может быть калорийнее шоколада: главная ошибка всех худеющих

Многие считают салат эталоном диетического и низкокалорийного питания. Однако, есть один существенный нюанс, который может превратить диетическое блюдо в настоящую калорийную бомбу.

Какую ошибку допускают те, кто употребляет салаты и хочет похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Главная ошибка при заправке салата

Это - заправка. И здесь стоит обратить внимание на то, чем именно вы заправляете свой салат и, что не менее важно, сколько.

Возьмем, к примеру, оливковое масло. Оно считается очень полезным, но с точки зрения калорийности является чрезвычайно плотным. 100 мл масла содержит около 92% жиров, что соответствует ориентировочно 800 килокалориям. Конечно, никто не заправляет целую миску салата 100 мл масла, но даже несколько столовых ложек существенно меняют картину. Одна столовая ложка масла (примерно 15 мл) - это уже около 120 ккал.

Представьте, если ваш салат без заправки имеет всего до 200 ккал на порцию, то добавление 2-3 ложек масла мгновенно увеличивает его калорийность на 240-360 ккал. В результате ваш "легенький" салат по калорийности может легко сравниться со 100-граммовой плиткой шоколада.

"Это часто становится причиной недоумения: "Я же ем мало, преимущественно салаты, но не худею", - рассказывает тренер.

Ответ может скрываться именно в заправках. Несчастный салат из травы может составлять треть калорийности вашего дневного рациона, если его щедро заправить маслом, не учитывая другие приемы пищи.

Калорийность заправок к салату

К счастью, существуют менее калорийные альтернативы. Давайте сравним популярные заправки по калорийности на 100 г и на столовую ложку:

Оливковое масло: 800 ккал / 100 мл, 120 ккал / ст.л (15 мл)

800 ккал / 100 мл, 120 ккал / ст.л (15 мл) Майонез "Провансаль" (67% жирности): 616 ккал/100 г, 85 ккал/ст.л (14 г)

616 ккал/100 г, 85 ккал/ст.л (14 г) Майонез салатный (30% жирности): 296 ккал/100 г, 41 ккал/ст.л

296 ккал/100 г, 41 ккал/ст.л Сметана (15% жирности): 159 ккал/100 г, 22 ккал/ст.л

159 ккал/100 г, 22 ккал/ст.л Греческий йогурт (8% жирности или ниже): 107 ккал/100 г, 14 ккал/ст.л.

Как видим, выбор заправки имеет колоссальное значение. Разница между ложкой масла и ложкой греческого йогурта составляет более 100 ккал.

Конечно, важно обращать внимание не только на калорийность, но и на качество и состав продуктов. Однако, игнорировать энергетическую ценность - значит рисковать своим здоровьем и фигурой. Нашему организму все равно, откуда поступают лишние калории - из "полезного" масла или "вредного" майонеза. Регулярное превышение суточной нормы приведет к набору веса.

Чтобы контролировать свое питание, берите за правило читать этикетки продуктов. Информация о калорийности и составе там не просто так - она для вас. Понимая энергетическую ценность заправок и других продуктов, вы сможете сделать свой "легенький" салат действительно диетическим, просто выбрав менее калорийный вариант или уменьшив количество заправки, и достичь своих целей по весу и здоровью.