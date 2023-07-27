Салат "Вкусный", который сделать совсем не сложно, а зимой съедается очень быстро!

Сейчас в Украине - сезон заготовок консервации на зиму. Обилие овощей позволяет закрыть на холодное время года массу вкусностей, которые так приятно открыть зимой. Предлагаем вам приготовить салат "Вкусный", который легко готовится, но быстро съедается зимой.

Для салата возьмите:

2 кг помидоров - нарезать дольками

1 кг лука - нарезать кольцами

1 кг моркови - потереть на большой терке

1 кг сладкого перца – нарезать соломкой

300 г растительного масла

300 г сахара

100 г 9% уксуса

2 ст.л. соли

Как приготовить салат

Нарежьте все овощи, как указано в ингредиентах. Положите овощи в большую миску или кастрюлю, добавьте туда растительное масло, сахар, уксус, соль. Затем перемешайте все и варите еще 15 минут после закипания. После этого разложите овощи в заранее приготовленные простерилизованные банки и закатайте.

Все очень быстро, а еще невероятно вкусно!

Как правильно стерилизовать банки?

Банки предварительно следует промыть, можно даже замочить их в воде с содой на несколько часов. Затем обсушить и поставить в заполненную теплой водой кастрюлю вверх дном (кастрюля должна быть заполнена водой примерно на одну треть). Довести воду до кипения и стерилизовать банки 5-10 минут.