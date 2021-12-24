Цей легкий новорічний десерт із фруктами сподобається усім: готується лише 10 хвилин

Так, такий рулет із фруктами стане справжньою окрасою святкового столу.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

Печиво - 300 г;

Банани - 2 шт.;

Сир - 250 г;

Сметана - 2 ст. л;

Згущене молоко - 2 ст. л;

Полуниця - 5-6 шт;

Ківі - 2 шт;

Мандарин - 4 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку печиво потрібно перебити у блендері до однорідності та пересипати в миску. Після цього поріжте банани й перебийте в блендері до стану рідкої сметани.

Перелийте цю суміш у печиво й добре перемішайте, руками замісіть тісто.

Для приготування крему, перекладіть у блендер сир, згущене молоко й добре перебийте.

Розкачайте тісто, змастіть кремом та присипте зверху порізаними фруктами. Далі обережно зверніть рулет та покладіть у холодильник на 1 годину.

Рецепт фруктового рулету з печива (скрін з відео)

Такий десерт буде чудовим доповненням до чаю, какао або кави.