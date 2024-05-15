Легкая клубничная панакота за 10 минут: придется по вкусу абсолютно всем!

Сезон клубники в Украине уже начался и можно делать разные вкусности из этой полезной ягоды. Кулинарный блоггер Юлия Симончук поделилась невероятно легким рецептом клубничной панакоты, которой готовится очень быстро.

Как готовить клубничную панакоту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео рецепт Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

В расчете на 4 порции

Сливки 33% - 500 мл

Сахарная пудра - 80-100 г

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Желатин - 8 г

Вода - 60 мл

Клубника - 300 г

Сахарная пудра - 1-2 ст. ложки

Как готовить клубничную панакоту

Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

В кастрюлю с толстым дном вливаем сливки, добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и набухший желатин.

Все хорошо размешиваем, ставим на огонь и помешивая доводим до полного растворения желатина. Но не доводим до кипения!

Переливаем все в формы и ставим в холодильник до полного застывания.

Клубнику засыпаем сахарной пудрой и блендеруем до однородности. Далее - вытягиваем формы с застывшей смесью и выкладываем поверх сливочного слоя клубнику.

Кстати, ждать не нужно – такую панакоту можно уже сразу смаковать.