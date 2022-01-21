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Футболісту "Ворскли" друг із РФ розповів, що "російські солдати планують напасти" на Україну

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П'ятниця 21 січня 2022 09:46
Футболісту "Ворскли" друг із РФ розповів, що "російські солдати планують напасти" на Україну Фото: Лукас Рангель (facebook.com/fcvorskla)
Автор: Styler

Обстановка з розміщенням російських військ біля кордонів України загострюється. Появляться нові супутникові знімки підтверджуючі це. При цьому нападник полтавської "Ворскли" Лукас Рангель боїться вторгнення на певний регіон України, куди входить і Полтава.

Про це 27-річний бразильський футболіст розповів в інтерв'ю UOL Esporte.

Рангель зазначив, що коли прилетів в аеропорт Києва, він їхав три години в Полтаву, то побачив на вулицях солдатів, хоча раніше ніколи їх не бачив. Його це сильно насторожило, оскільки він їхав по своєму звичайному маршруту.

Водночас він зазначив, що біля аеропорту було дуже багато військових. Але занепокоєння це найбільше викликало у легіонерів, а українські гравці спокійні, оскільки не вірять у вторгнення російських військ.

Спортсмени почали питати в українців, що вони думають з цього приводу. Багато їм сказали, що нападу не буде, тому що в іншому випадку це може викликати початок нової світової війни, оскільки втрутяться США.

Лукаса також дуже хвилює розмова з його другом, який грає за російський "Зеніт".

"У мене є друг в "Зеніті", і я запитав, що пишуть в російській пресі. Він сказав мені, що це правда, що є російські солдати, але вони планують напасти на певний регіон, і, на жаль, моє місто знаходиться в ньому", - заявив Рангель, маючи на увазі Полтаву.

Нагадаємо, ізраїльтян, які проживають в Україні просять заповнити анкету на випадок "кризової ситуації".

Раніше президент США Джо Байден пригрозив РФ небаченими санкціями за напад на Україну.

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