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Один случай на 50 тысяч: в Киеве прооперировали мальчика с тяжелейшей патологией

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 10:17
Один случай на 50 тысяч: в Киеве прооперировали мальчика с тяжелейшей патологией В Киеве врачи провели операцию мальчику с тяжелой патологией (facebook.com/ndslohmatdyt)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве врачи успешно провели уникальную операцию ребенку с тяжелейшей патологией в детской урологии. Экстрофия мочевого пузыря встречается у одного из 50 тысяч новорожденных.

Об этом сообщили на странице больницы "Охмадит" в Facebook.

Что известно о болезни

Врачи говорят, что с таким физиологическим дефектом появился мальчик из Киевской области. Патология включает в себя дефект передней брюшной стенки и отсутствие передней стенки мочевого пузыря.

Также у ребенка была тотальная эписпадия (патология гениталий, когда уретра полностью отсутствует), патология костей таза, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, отсутствие яичек в мошонке.

Сразу после рождения младенец попал в отделение хирургии. По словам врачей, мальчик нуждался в формировании мочевого пузыря и возведении лонных костей.

Как прошла операция

Операцию мальчику удалось произвести только спустя пять месяцев, когда он достиг нужного веса в 5 кг.

Урологи сделала пластику шейки мочевого пузыря, чтобы ребенок в будущем удерживал мочу. Также специалисты построили лонные кости таза, опустили яички в мошонку и сделали пластику паховых двусторонних грыж.

Хирургическое вмешательство длилось четыре часа.

Один случай на 50 тысяч: в Киеве прооперировали мальчика с тяжелейшей патологиейОдин случай на 50 тысяч: в Киеве прооперировали мальчика с тяжелейшей патологиейВ Киеве врачи провели операцию мальчику с тяжелой патологией (facebook.com/ndslohmatdyt)

Врачи Максим Пономаренко и Алина Пузько рассказали, что подобные операции в Украине сейчас больше не делает никто. Это самая трудная в детской урологии патология, требующая поэтапного и оперативного лечения.

Следующим шагом будет коррекция полового члена, когда ребенок достигнет 1,2 года.

Один случай на 50 тысяч: в Киеве прооперировали мальчика с тяжелейшей патологиейМаксим Пономаренко и Алина Пузько (facebook.com/ndslohmatdyt)

Недавно мы сообщали, что во Львове врачи спасли 13-летнего Стаса с 8-см дыркой в черепе.

Также мы писали, что врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, скрываясь от оккупантов.

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