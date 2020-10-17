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Безпросвітний дощ, сніг і морози: синоптики дали новий прогноз на листопад

Субота 17 жовтня 2020 12:59
Безпросвітний дощ, сніг і морози: синоптики дали новий прогноз на листопад
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в листопаді буде не дуже комфортною

Погода в Україні в листопаді покаже нам, що за вікном все ж осінь. А це значить, що настав час похмурих дощових днів, першого снігу і навіть денних морозів. Синоптики прогнозують, що все це прийде вже в першій половині листопада.

Так, згідно з даними ресурсу Gismeteo, листопад розпочнеться дощами, низькими температурами, сонце нас радуватиме лише зрідка, замість цього в деяких областях вірогідний навіть сніг і денний мінус.

Мінусові градуси вдень до кінця першої декади листопада очікуються в західних областях, в інших - нижче нуля температура буде опускатися тільки вночі.

У західних та північних областях середина листопада може "порадувати" першим мокрим снігом.

Щодо найближчої перспективи, то в середині наступного тижня нас чекає прояснення, схоже на "бабине літо" з високою температурою і сонечком. Але з наступної неділі погода знову зіпсується - похолодає і повернуться дощі.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

Безпросвітний дощ, сніг і морози: синоптики дали новий прогноз на листопадБезпросвітний дощ, сніг і морози: синоптики дали новий прогноз на листопадБезпросвітний дощ, сніг і морози: синоптики дали новий прогноз на листопадБезпросвітний дощ, сніг і морози: синоптики дали новий прогноз на листопад

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Тим часом більшу частину України продовжує заливати дощами. Але вже в неділю опади припиняться і утримається прохолодна, але відносно суха погода.

Раніше народні синоптики, кліматологи й метеорологи також розповіли, якою буде погода в Україні до кінця осені і взимку. Вони прогнозують аномалії.

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