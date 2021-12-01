ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розкішний "Медовик" всього за 30 хвилин: розкрито секрет швидкого готування десерту

Новость на русском →
Середа 01 грудня 2021 12:05
Розкішний "Медовик" всього за 30 хвилин: розкрито секрет швидкого готування десерту Фото: готуємо розкішний медовик всього за 30 хвилин
Автор: Світлана Мащенко

Один з найулюбленіших і популярних тортів серед українців - "Медовик", як правило, вимагає чимало часу і старань. Адже випекти з десяток коржів ще те завдання. Але є способи, як зробити процес готування десерту швидким, а результат - неймовірно смачним!

Рецептом торта поділилася блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Мед - 80 грам
  • Цукор - 100 грам
  • Вершкове масло - 100 грам
  • Яйця - 3 шт.
  • Сода - 1 ч. л. (без гірки)
  • Сіль - 1 щіпка
  • Борошно - 180-200 грам
  • Сметана - 400 грам
  • Цукрова пудра - 1 ст. л.

Ось так буде виглядати наш медовик:

Розкішний &quot;Медовик&quot; всього за 30 хвилин: розкрито секрет швидкого готування десерту

Скрін відео

Покрокове приготування торта

Беремо мед і закладаємо його в ємність з високими стінками. Підігріваємо, перемішуючи, а коли він почне кипіти, додаємо в мед 1 чайну ложку соди. Між содою і медом відбувається реакція, поки маса не стане карамельною.

Знімаємо з вогню, додаємо в масу 100 грамів вершкового масла, вимішуємо, поки розтане.

Збиваємо три яйця, невеликими порціями додаємо цукор, дрібку солі. Поки не вийде пишна повітряна маса.

Остиглу суміш меду, соди і масла, виливаємо в яєчну. Невеликими порціями просіваємо туди борошно і перемішуємо.

Викладаємо половину тіста на силіконовий килимок або на пергамент і вирівнюємо по периметру силіконовою лопаткою. Таких коржів повинно вийти два.

Випікаємо в духовці 6-7 хвилин при температурі 160 градусів.

Підрівнюємо коржі і розрізаємо на стільки частин, скільки шарів ми хочемо отримати - від 4 до 8 шарів.

За допомогою блендера або кавомолки подрібнюємо в крихту всі обрізки.

Для крему знадобиться 400 грамів сметани жирністю 20% і столова ложка цукрової пудри - можна не збивати, а просто змішати. При цьому солодкість крему можна регулювати, як вам захочеться.

Промазуємо кожен шар сметанним кремом, посипаємо верх і боки крихтою. Після цього ставимо в холодильник, де десерту знадобиться близько чотирьох годин, щоб просочитися.

Наш розкішний медовик готовий! Всім смачного!

Раніше ми також писали, як приготувати домашній сир в домашніх умовах всього за 15 хвилин, використовуючи мінімум інгредієнтів.

Крім того, кулінар поділився простим рецептом розкішного тірамісу, з яким впорається навіть новачок.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти
LITE
Як вибрати відповідну маску для обличчя: гід від косметолога
Як вибрати відповідну маску для обличчя: гід від косметолога