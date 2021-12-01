Розкішний "Медовик" всього за 30 хвилин: розкрито секрет швидкого готування десерту
Один з найулюбленіших і популярних тортів серед українців - "Медовик", як правило, вимагає чимало часу і старань. Адже випекти з десяток коржів ще те завдання. Але є способи, як зробити процес готування десерту швидким, а результат - неймовірно смачним!
Рецептом торта поділилася блогерка Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Мед - 80 грам
- Цукор - 100 грам
- Вершкове масло - 100 грам
- Яйця - 3 шт.
- Сода - 1 ч. л. (без гірки)
- Сіль - 1 щіпка
- Борошно - 180-200 грам
- Сметана - 400 грам
- Цукрова пудра - 1 ст. л.
Ось так буде виглядати наш медовик:
Скрін відео
Покрокове приготування торта
Беремо мед і закладаємо його в ємність з високими стінками. Підігріваємо, перемішуючи, а коли він почне кипіти, додаємо в мед 1 чайну ложку соди. Між содою і медом відбувається реакція, поки маса не стане карамельною.
Знімаємо з вогню, додаємо в масу 100 грамів вершкового масла, вимішуємо, поки розтане.
Збиваємо три яйця, невеликими порціями додаємо цукор, дрібку солі. Поки не вийде пишна повітряна маса.
Остиглу суміш меду, соди і масла, виливаємо в яєчну. Невеликими порціями просіваємо туди борошно і перемішуємо.
Викладаємо половину тіста на силіконовий килимок або на пергамент і вирівнюємо по периметру силіконовою лопаткою. Таких коржів повинно вийти два.
Випікаємо в духовці 6-7 хвилин при температурі 160 градусів.
Підрівнюємо коржі і розрізаємо на стільки частин, скільки шарів ми хочемо отримати - від 4 до 8 шарів.
За допомогою блендера або кавомолки подрібнюємо в крихту всі обрізки.
Для крему знадобиться 400 грамів сметани жирністю 20% і столова ложка цукрової пудри - можна не збивати, а просто змішати. При цьому солодкість крему можна регулювати, як вам захочеться.
Промазуємо кожен шар сметанним кремом, посипаємо верх і боки крихтою. Після цього ставимо в холодильник, де десерту знадобиться близько чотирьох годин, щоб просочитися.
Наш розкішний медовик готовий! Всім смачного!
Раніше ми також писали, як приготувати домашній сир в домашніх умовах всього за 15 хвилин, використовуючи мінімум інгредієнтів.
Крім того, кулінар поділився простим рецептом розкішного тірамісу, з яким впорається навіть новачок.