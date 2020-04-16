Легендарний комік покликав українців до церкви на Великдень: ми всі покинемо цей світ

Карантин в Україні закликав порушити Георгій Делієв. Легендарний український комік з "Маски шоу" вважає, що українці повинні обов'язково піти до церкви на Великдень. Про це артист написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Делієв вважає, що українці настільки злякалися хвороби, що піддалися "масовому біснуванню", і зовсім забули про свою відповідальність перед Богом.

Артист наводить як аргумент "наукові факти", які кажуть, що "саме страх хвороби і запрошує цю саму хворобу у власний організм". І взагалі, рано чи пізно ми всі помремо, - вважає Делієв.

"І зовсім не обов'язково, що саме коронований вірус. Швидше всього іншу болячку. Їх набагато більше інших і більш страшних. А взагалі-то слід не забувати, що всі ми рано чи пізно покинемо цей світ", - написав співак на своїй сторінці в соцмережі.

У відповідь на заклики уряду залишатися на свята вдома, та що там, навіть Голова ПЦУ митрополит Епіфаній попросив українців залишатися вдома і дивитися богослужіння онлайн, Делієв закликав... відвідувати всі богослужіння.

"Я закликаю не закривати церкву Христову, відвідувати всі Богослужіння. Особисто я сповідався, причащався повним чином, маслособорувався, не уникав церковних ритуалів", - заявив артист.

Георгій Делієв закликав українців порушити карантин (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Раніше ми писали, що в Одесі депутат міськради також закликала українців проігнорувати карантин і піти до церкви на Великдень.