Легендарная рок-группа U2 растрогала песней, посвященной украинцам (видео)

Хит коллектива Walk on (All That You Cant Leave Behind) был выпущен в 2000 году. Изначально песня была посвящена правозащитнице из Бирмы Аунг Сан Су Чжи. В 2002 году трек получил награду Грэмми в номинации "Рекорд года".

А сейчас музыканты дали своему хиту новую жизнь, и теперь песня получила название Walk On (Ukraine). В тексте появились такие строчки:

И если женщина, танцующая на улице, была полна слез,

Этот танец не сможет победить ни одна армия. Страх уступает место любви,

И это тоже своеобразный гнев, который невозможно держать в клетке

Ты сражаешься или летишь, рождаешься свободным или умираешь за свободу.

А также такие слова:

Иди! Иди!

У тебя есть то, что они не смогут украсть, они даже не смогут это почувствовать

Иди, иди, оставайся в безопасности сегодня

В новом альбоме U2 также есть совершенно новые версии One, Pride, With Or Without You, Beautiful Day, Where The Streets Have No Name.