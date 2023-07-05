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Легендарный азовец "Калина" Святослав Паламар стал во второй раз отцом (видео)

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Среда 05 июля 2023 17:24
Легендарный азовец "Калина" Святослав Паламар стал во второй раз отцом (видео) Святослав Паламар из "Азова" стал отцом (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

У отважного бойца полка "Азов" Святослава Паламаря (Калины) и его супруги Антонины появился на свет второй ребенок. Новорожденная доченька стала вторым ребенком в этой семье и малышке дали необычное украинское имя.

Детали рассказали в сюжете ІНТБ.

Легендарного бойца и заместителя командира "Азова" Святослава Паламаря освободили из российского плена в сентябре 2022 года. Его вместе с остальными командирами "Азова" по условиям обмена отвезли в Турцию, где они вынуждены находится и сейчас.

Однако им разрешили увидеться с женами и детьми, которые специально полетели для этого в Турцию. Вместе со всеми остальными к Святославу приезжала и его жена Антонина и сын Лукьян. Лукьян родился в 2016 году, в Мариуполе.

Легендарный азовец &quot;Калина&quot; Святослав Паламар стал во второй раз отцом (видео)

Святослав Паламар с женой Антониной и сыном Лукьяном

А через некоторое время Антонина узнала радостную новость - она говорит, что счастливая весть стала им подарком от Бога. Святослав узнал о том, что снова станет папой, во время онлайн-звонка.

Дочку жена Паламаря родила в Тернополе 2 июля. Роды прошли без осложнений и их уже выписали домой. Имя для дочери Антонина выбрала вместе со Святославом - ее назвали Квитослава. О рождении доченьки легендарный воин узнал по телефону.

"Это такой подарок от Бога. Слава Богу вообще за это чудо, что произошло. Я ему написала, когда родила: "Поздравляю с нашей Квиточкой, у нас доченька", - рассказала жена азовца.

Напомним, ранее мы писали о том, как происходила встреча командиров "Азова" с родными.

А также рассказывали о том, что известная украинская певица внезапно сообщила о рождении второго ребенка.

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