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Легендарний азовець "Калина" Святослав Паламар став удруге батьком (відео)

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Середа 05 липня 2023 17:24
Легендарний азовець "Калина" Святослав Паламар став удруге батьком (відео) Святослав Паламар з "Азова" став батьком (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

У відважного бійця полку "Азов" Святослава Паламаря (Калини) та його дружини Антоніни з'явилася на світ друга дитина. Новонароджена донечка стала другою дитиною у цій родині й малечі дали незвичайне українське ім'я.

Деталі розповіли у сюжеті ІНТБ.

Легендарного бійця та заступника командира "Азова" Святослава Паламаря звільнили з російського полону у вересні 2022 року. Його разом із рештою командирів "Азова" за умовами обміну відвезли до Туреччини, де вони змушені перебувати й зараз.

Однак їм дозволили побачитися з дружинами та дітьми, які спеціально полетіли для цього до Туреччини. Разом з рештою до Святослава приїжджала і його дружина Антоніна і син Лук'ян. Лук'ян народився у 2016 році, у Маріуполі.

Легендарний азовець &quot;Калина&quot; Святослав Паламар став удруге батьком (відео)

Святослав Паламар із дружиною Антоніною та сином Лук'яном

А через деякий час Антоніна дізналася про радісну новину - вона каже, що щаслива звістка стала їм подарунком від Бога. Святослав дізнався про те, що знову стане татом під час онлайн-дзвінка.

Доньку дружина Паламаря народила у Тернополі 2 липня. Пологи пройшли без ускладнень і їх уже виписали додому. Ім'я для доньки Антоніна обрала разом зі Святославом – її назвали Квітослава. Про народження донечки легендарний воїн дізнався телефоном.

"Це такий подарунок від Бога. Слава Богу взагалі за це диво, що сталося. Я написала йому, коли народила: "Вітаю з нашою Квіточкою, у нас донечка", - розповіла дружина азовця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбувалася зустріч командирів "Азова" із рідними.

А також розповідали про те, що відома українська співачка раптово повідомила про народження другої дитини.

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Азовці народження дитини Святослав Паламар