Звездная украинская певица неожиданно объявила, что стала мамой во второй раз

Ната Жижченко из ONUKA сообщила, что стала мамой. У артистки и ее мужа, музыкального продюсера Евгения Филатова родилась девочка и певица сразу рассекретила имя девочки.

О радостной новости Жижченко рассказала на своей странице в Instagram.

38-летняя музыкант, композитор, автор песен и лидер известного электро-фолк группы ONUKA Ната Жижченко стала мамой во второй раз.

На своей странице она опубликовала трогательную фотографию и сообщила, что новорожденную девочку назвали Лина. Роды прошли в частном роддоме в Киеве. Ната указала геолокацию - медицинский центр Исида. Беременность артистки держали в тайне.

ONUKA стала мамой во второй раз (фото: instagram.com/onukaofficial)

Лина стала вторым ребенком в семье известной певицы и ее мужа, музыкального продюсера Евгения Филатова. В 2020 году на свет появился их первенец - мальчик, которого назвали Александром. В мае 2023 года ему исполнилось три года.

Сын ONUKA Александр (фото: instagram.com/onukaofficial)

Стоит отметить, что до рождения сына артистка несколько раз в интервью сообщала, что она "чайлдфри" и не горит желанием иметь собственных детей.

"Я сказала всем, что я чайлдфри, даже родителям. Но у Бога на все свои планы, и как только я это сказала – просто такой подарок судьбы. Мне никогда не хотелось быть мамочкой, раствориться в материнстве. Я не чувствовала абсолютно стремления к этому, и могу сказать, что даже сейчас просто подстраиваюсь под эту ситуацию, учусь быть другим человеком", - сказала ONUKA после рождения первого ребенка.