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Легенда українського спорту: Дарина Білодід знову стала чемпіонкою світу

STYLERПерсони    25.08.2019 - 17:57
Легенда українського спорту: Дарина Білодід знову стала чемпіонкою світу
Дарина Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Дарина Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії

Дар'я Білодід, українська дзюдоїстка стала дворазовою чемпіонкою світу в категорії до 48 кг. Як і рік тому в фінальному поєдинку Білодід перемогла японку Фуну Тонаки. Переможний бал українка заробила, зробивши ваза-арі в середині сутички.

Це допомогло Дарині Білодід стати наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії. На момент перемоги їй виповнилося 18 років і 11 місяців.

Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу - всі подробиці (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Чемпіонський шлях Дар'ї Білодід:

  • 1/16 фіналу. Катаріна Коста (Португалія) – перемога іпоном.
  • 1/8 фіналу. Сариуна Цыжипова (МОК) – перемога іпоном.
  • 1/4 фіналу. Лаура Мартінес Абеленда (Іспанія) – перемога іпоном.
  • 1/2 фіналу. Мунхбатин Уранцецег (Монголія) – перемога іпоном.
  • Фінал. Фуна Тонаки (Японія) – перемога ваза-арі.

Варто відзначити, що раніше Дар'я Білодід розповідала про сльози на чемпіонаті світу, камбек після перелому щелепи, леопарді для Бубки, випробуванні Instagram та посвяті в компанію Верняєва.

Нагадаємо, що раніше 18-річна українська спортсменка захопила мережу ідеальним тілом.

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