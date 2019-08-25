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Легенда украинского спорта: Дарья Белодед снова стала чемпионкой мира

STYLERПерсоны    25.08.2019 - 17:57
Легенда украинского спорта: Дарья Белодед снова стала чемпионкой мира
Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира - все подробности (коллаж РБК-Украина)

Дарья Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории

Дарья Белодед, украинская дзюдоистка, стала двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг. Как и год назад в финальном поединке Белодед победила японку Фуну Тонаки. Победный балл украинка заработала, совершив ваза-ари в середине схватки.

Это помогло Дарье Белодед стать самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории. На момент победы ей исполнилось 18 лет и 11 месяцев.

Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира - все подробности (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Чемпионский путь Дарьи Белодед:

  • 1/16 финала. Катарина Коста (Португалия) – победа иппоном.
  • 1/8 финала. Сариуна Цыжипова (МОК) – победа иппоном.
  • 1/4 финала. Лаура Мартинес Абеленда (Испания) – победа иппоном.
  • 1/2 финала. Мунхбатин Уранцецег (Монголия) – победа иппоном.
  • Финал. Фуна Тонаки (Япония) – победа ваза-ари.

Стоит отметить, что ранее Дарья Белодед рассказывала о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева.

Напомним, что ранее 18-летняя украинская спортсменка восхитила сеть идеальным телом.

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