Легенда украинского спорта: Дарья Белодед снова стала чемпионкой мира

Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира - все подробности (коллаж РБК-Украина)

Дарья Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории

Дарья Белодед, украинская дзюдоистка, стала двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг. Как и год назад в финальном поединке Белодед победила японку Фуну Тонаки. Победный балл украинка заработала, совершив ваза-ари в середине схватки.

Это помогло Дарье Белодед стать самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории. На момент победы ей исполнилось 18 лет и 11 месяцев.

Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира - все подробности (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Чемпионский путь Дарьи Белодед:

1/16 финала. Катарина Коста (Португалия) – победа иппоном.

1/8 финала. Сариуна Цыжипова (МОК) – победа иппоном.

1/4 финала. Лаура Мартинес Абеленда (Испания) – победа иппоном.

1/2 финала. Мунхбатин Уранцецег (Монголия) – победа иппоном.

Финал. Фуна Тонаки (Япония) – победа ваза-ари.

Стоит отметить, что ранее Дарья Белодед рассказывала о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева.

Напомним, что ранее 18-летняя украинская спортсменка восхитила сеть идеальным телом.