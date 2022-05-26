Помер знаменитий актор Рей Ліотта: зірка "Револьвера" та "Славних хлопців".

Знаменитий актор Рей Ліотта помер у віці 67 років. Він помер уві сні в Домініканській Республіці, де перебував на зйомках фільму "Небезпечні води". Про причину його смерті поки нічого не відомо.

Реймонд Аллен Ліотта (справжнє ім'я Реймонд Джулліан Віцімарлі) народився 18 грудня 1954 року в Нью-Джерсі, США. Виріс у прийомній родині. Уже в дорослому віці Ліотта розшукав біологічну матір і дізнався, що у нього шотландське Походження. А також багато сестер і брат.

Дебют на телебаченні відбувся в 1978 році - в серіалі "Інший світ". Популярність йому принесли фільми "Дика штучка", "Поле його мрії", а в 1990 році - фільм Мартіна Скорсезе "Славні хлопці". Після цього Ліотта знявся в "Втеча неможлива" та "Турбулентність".

Рей Ліотта (Getty Images)

Також на його рахунку фільми: "Поліцейські", "Ганнібал", "Кокаїн", "Наркобарон", "Ідентифікація", "Незаконне проникнення", "Серцеїдки", "Гріффіни", "Козирні тузи","Битва в Сіетлі", "Місто гріхів 2", "Місце під соснами" і робота з Джейсоном Стетемом в "Револьвері".

Рей Ліотта (Getty Images)

З 1997 по 2004 перебував у шлюбі з актрисою Мішель Грейс. У них є дочка Карсен Ліотта, яка народилася в 1998 році.

У Рея Ліотта є нагороди: у 2005 році він отримав "Еммі" за серіал "Швидка допомога", а у 2002 - за кращу озвучку в G-Phoria. Також був номінований на Золотий глобус і премію Гільдії кіноакторів США.

Рей Ліотта (Getty Images)

На момент своєї смерті Рей Ліотта був заручений з Джейсі Ніттоло.

Він перебував на піку своєї кар'єри та був затребуваний і як актор повнометражних фільмів, і як актор серіалів. Зовсім недавно він знявся в серіалі "Відтінки синього", де зіграв головну роль в парі з Дженніфер Лопес.