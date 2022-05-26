Помер знаменитий актор Рей Ліотта: зірка "Револьвера" та "Славних хлопців".
Знаменитий актор Рей Ліотта помер у віці 67 років. Він помер уві сні в Домініканській Республіці, де перебував на зйомках фільму "Небезпечні води". Про причину його смерті поки нічого не відомо.
Про це повідомляє видання Deadline.
Реймонд Аллен Ліотта (справжнє ім'я Реймонд Джулліан Віцімарлі) народився 18 грудня 1954 року в Нью-Джерсі, США. Виріс у прийомній родині. Уже в дорослому віці Ліотта розшукав біологічну матір і дізнався, що у нього шотландське Походження. А також багато сестер і брат.
Дебют на телебаченні відбувся в 1978 році - в серіалі "Інший світ". Популярність йому принесли фільми "Дика штучка", "Поле його мрії", а в 1990 році - фільм Мартіна Скорсезе "Славні хлопці". Після цього Ліотта знявся в "Втеча неможлива" та "Турбулентність".
Рей Ліотта (Getty Images)
Також на його рахунку фільми: "Поліцейські", "Ганнібал", "Кокаїн", "Наркобарон", "Ідентифікація", "Незаконне проникнення", "Серцеїдки", "Гріффіни", "Козирні тузи","Битва в Сіетлі", "Місто гріхів 2", "Місце під соснами" і робота з Джейсоном Стетемом в "Револьвері".
Рей Ліотта (Getty Images)
З 1997 по 2004 перебував у шлюбі з актрисою Мішель Грейс. У них є дочка Карсен Ліотта, яка народилася в 1998 році.
У Рея Ліотта є нагороди: у 2005 році він отримав "Еммі" за серіал "Швидка допомога", а у 2002 - за кращу озвучку в G-Phoria. Також був номінований на Золотий глобус і премію Гільдії кіноакторів США.
Рей Ліотта (Getty Images)
На момент своєї смерті Рей Ліотта був заручений з Джейсі Ніттоло.
Він перебував на піку своєї кар'єри та був затребуваний і як актор повнометражних фільмів, і як актор серіалів. Зовсім недавно він знявся в серіалі "Відтінки синього", де зіграв головну роль в парі з Дженніфер Лопес.
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