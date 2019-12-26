Крижаний кратер на Марсі: орбітальний зонд зробив приголомшливий знімок

На Марсі зняли приголомшливий вид кратера, який повністю заповнений льодом. Його ширина становить сім кілометрів. Знімок був зроблений за допомогою орбітального зонда Trace Gas Orbiter, повідомили в Європейському космічному агентстві (ESA).

Фотографію зробили ще рано вранці 26 жовтня. Сонячне світло освітило тоді поклади льоду, які перебували в кратері. Саме завдяки сонячному світлу фото стало таким яскравим. Лід покриває повністю все дно кратера і його стінки, а також частково знаходиться за його межами.

Крижаний кратер на Марсі (фото: ESA)

Зазначимо, що зонд Trace Gas Orbiter був розроблений ESA спеціально для програми "Екзо-Марс". Вчені запустили апарат в березні 2016 року, а вже в жовтні він опустився на поверхню Марса. Зонд був розроблений для того, щоб дослідити незначні газові складові, які можуть бути присутніми в атмосфері Марса.

Раніше ми розповідали про те, що вчений назвав дату кінця світу і пояснив, чому це пов'язано з загадковою планетою Нібіру.

Крім того, ми повідомляли про те, що вчені NASA виявили в космосі планету-двійника Землі.