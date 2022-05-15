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Льодовий палац імені Бандери? Де може пройти Євробачення 2023

Де пройде Євробачення 2023 (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 у багатьох виникло питання: в якому місті може відбутися пісенний конкурс в наступному році.

Як відомо, дати відповідь щодо місця проведення Євробачення 2023 українська сторона повинна десь до кінця літа цього року. Куди можуть у травні 2023-го приїхати європейські меломани - читайте в нашому матеріалі нижче.

Де пройде Євробачення 2023

Олег Псюк ще до фіналу конкурсу висловлював надію, що Євробачення 2023 пройде в єдиній, відновленій і мирній Україні.

А в інтерв'ю "Суспільному" музикант проговорився, що мріє, аби наступний конкурс відбувся в його рідному Калуші - невеликому місті Івано-Франківської області.

Мер Калуша, до слова, навіть підтвердив, що готовий провести тут Євробачення, а місцеві жителі вже збираються радо прийняти іноземних гостей.

Разом з тим деякі калушани визнають: їхнє місто занадто маленьке для проведення такого масштабного конкурсу.

Адже єдиний майданчик, який, по суті, може прийняти Євробачення - це Нафтохімік-Арена, яку багато хто знає як Льодовий палац імені Степана Бандери.

Нафтохімік-Арена (фото: wikipedia.org)

Однак ця арена, розташована практично в центрі міста, зовсім невелика (1800 квадратних метрів) і може вмістити всього 450 глядачів.

А ось в мережі сотні українців, коментуючи наступне місце проведення конкурсу, висловлюють віру в те, що Євробачення 2023 пройде в українському Маріуполі - звільненому від російських окупантів і відбудованому...

Про Маріуполь сказав і президент України у своєму зверненні після перемоги Kalush Orchestra.

"Ми зробимо все, щоб одного разу учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" - сказав Володимир Зеленський.

Також в Інтернеті хочуть бачити фанатів Євробачення і в інших українських містах - Ялті, Донецьку, Севастополі. І всі вірять, що вже незабаром з цих населених пунктів будуть вигнані рашисти.

Однак, незважаючи на всі вище перераховані варіанти міст, швидше за все, конкурс протягне традиційно в Києва. Адже для проведення такого масштабного музичного дійства в столиці є вся необхідна інфраструктура.

Всі попередні конкурси, які приймав Київ, були організовані на найвищому рівні.

На другому місці - Львів. У місті Лева теж розвинена інфраструктура, є відповідні конкурсу концертні майданчики, достатня кількість готелів. Крім того, сюди легко добиратися туристам з різних куточків Європи.

А у якому місті ви б хотіли бачити Євробачення 2023?

Нагадаємо, що Олег Псюк у прямому ефірі під загрозою дискваліфікації розповів про війну в Україні.

Також читайте перші слова лідера Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні 2022.

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