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Що сказав Олег Псюк відразу після перемоги на Євробаченні

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Неділя 15 травня 2022 02:35
Що сказав Олег Псюк відразу після перемоги на Євробаченні Олег Псюк і учасники гурту Kalush Orchestra (фото: twitter.com/vonderleyen)
Автор: Дмитрий Войналович

Україна здобула історичну перемогу у конкурсі Євробачення 2022 завдяки Kalush Orchestra.

Відразу після фіналу фронтмен команди Олег Псюк разом з іншими музикантами відповіли на питання журналістів. Перші слова зірок після такої важливої перемоги для української культури і всього нашого народу - читайте у нашому матеріалі нижче.

"Слава Україні! Дякую всім українцям, всій діаспорі, які голосували за нас. Ця перемога дуже важлива для нас усіх сьогодні. Ми робили все можливе й неможливе... Кожен день прикладали багато зусиль, щоб привезти перемогу в Україну. Ми раді, що вийшло це зробити", - сказав Олег.

Нагадаємо, що після виконання конкурсної пісні Псюк на увесь світ розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз".

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.

Його слова розлетілися світом і навіть ті люди, які не чули про війну в Україні, зацікавилися подіями у нашій країні.

Про це зокрема свідчить той факт, що пошуковий запит за словом Azovstal у Google зріс в десятки разів після заклику українського артиста.

Тобто, юзери почали активно цікавитись тим, що таке "Азовсталь" і що там зараз відбувається.

Що сказав Олег Псюк відразу після перемоги на Євробаченні

Тим часом, на перемогу України в Євробаченні 2022 відреагував президент Володимир Зеленський.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні!" - написав він у своєму Facebook.

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