Що сказав Олег Псюк відразу після перемоги на Євробаченні

"Слава Україні! Дякую всім українцям, всій діаспорі, які голосували за нас. Ця перемога дуже важлива для нас усіх сьогодні. Ми робили все можливе й неможливе... Кожен день прикладали багато зусиль, щоб привезти перемогу в Україну. Ми раді, що вийшло це зробити", - сказав Олег.

Нагадаємо, що після виконання конкурсної пісні Псюк на увесь світ розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз".

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.

Його слова розлетілися світом і навіть ті люди, які не чули про війну в Україні, зацікавилися подіями у нашій країні.

Про це зокрема свідчить той факт, що пошуковий запит за словом Azovstal у Google зріс в десятки разів після заклику українського артиста.

Тобто, юзери почали активно цікавитись тим, що таке "Азовсталь" і що там зараз відбувається.

Тим часом, на перемогу України в Євробаченні 2022 відреагував президент Володимир Зеленський.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні!" - написав він у своєму Facebook.