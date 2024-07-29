ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Леди Гага проговорилась о помолвке: что известно о возлюбленном певицы

Понедельник 29 июля 2024 16:00
UA EN RU
Леди Гага проговорилась о помолвке: что известно о возлюбленном певицы Леди Гага и Майкл Полански (Коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

38-летняя американская исполнительница Леди Гага, похоже, в ближайшем будущем выйдет замуж. Она присутствовала на Олимпийских играх-2024, где проговорилась о своем новом статусе.

Что об этом известно и является избранником знаменитости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Page Six.

Что сказала Гага

На мероприятии звезда пообщалась с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Во время беседы с ним она проговорилась по поводу неожиданных подробностей своей личной жизни. Артистка заявила о помолвке с предпринимателем Майклом Полански, представив его в статусе жениха.

Ранее исполнительница никак не комментировала тему признания от любимого, но в сети уже ходили слухи об их возможной женитьбе - после того, как Гага появилась на публике с огромным бриллиантом на безымянном пальце.

Леди Гага проговорилась о помолвке: что известно о возлюбленном певицыЗвезда во время отдыха с любимым в Майами, февраль 2020 года (Фото: instagram.com/ladygaga)

Что известно об избраннике знаменитости

Отношения с Полански певица начала в 2020 году. Впервые пару увидели вместе в январе того года. Вскоре Гага и сама подтвердила отношения с мужчиной.

В октябре 2022 года стали появляться сплетни по поводу того, что влюбленные переживают не лучший этап. Также говорилось, что они якобы хотят взять паузу в романтических отношениях.

Но впоследствии эти утверждения заменились другими - касательно их вероятной женитьбы.

Леди Гага проговорилась о помолвке: что известно о возлюбленном певицы

Леди Гага проговорилась о помолвке: что известно о возлюбленном певицыПара вместе уже четыре года (Фото: instagram.com/ladygaga)

В прошлом звезда имела и другие романы: она была обручена с актером Тейлором Кинни - в период 2015 по 2016 год, а также встречалась с агентом по поиску талантов Кристианом Карино - с 2017 по 2019 год.

Напомним, Гага в костюме Dior с массивными розовыми перьями выступила на открытии Олимпийских игр-2024.

Тем временем тяжелобольная Селин Дион высказалась о своем выступлении на открытии Олимпиады в Париже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леди Гага Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении