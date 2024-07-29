Леди Гага проговорилась о помолвке: что известно о возлюбленном певицы

38-летняя американская исполнительница Леди Гага, похоже, в ближайшем будущем выйдет замуж. Она присутствовала на Олимпийских играх-2024, где проговорилась о своем новом статусе.

Что об этом известно и является избранником знаменитости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Page Six .

Что сказала Гага

На мероприятии звезда пообщалась с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Во время беседы с ним она проговорилась по поводу неожиданных подробностей своей личной жизни. Артистка заявила о помолвке с предпринимателем Майклом Полански, представив его в статусе жениха.

Ранее исполнительница никак не комментировала тему признания от любимого, но в сети уже ходили слухи об их возможной женитьбе - после того, как Гага появилась на публике с огромным бриллиантом на безымянном пальце.

Звезда во время отдыха с любимым в Майами, февраль 2020 года (Фото: instagram.com/ladygaga)

Что известно об избраннике знаменитости

Отношения с Полански певица начала в 2020 году. Впервые пару увидели вместе в январе того года. Вскоре Гага и сама подтвердила отношения с мужчиной.

В октябре 2022 года стали появляться сплетни по поводу того, что влюбленные переживают не лучший этап. Также говорилось, что они якобы хотят взять паузу в романтических отношениях.

Но впоследствии эти утверждения заменились другими - касательно их вероятной женитьбы.

Пара вместе уже четыре года (Фото: instagram.com/ladygaga)

В прошлом звезда имела и другие романы: она была обручена с актером Тейлором Кинни - в период 2015 по 2016 год, а также встречалась с агентом по поиску талантов Кристианом Карино - с 2017 по 2019 год.