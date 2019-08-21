Лікуємо без ліків: Комаровський висловився про поширену дитячу проблему

Доктор Комаровський розповів, як уникнути такої неприємної і поширеної дитячої проблеми, як запори, не вдаючись до медикаментозного лікування. Іменитий педіатр опублікував відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

До педіатра за допомогою звернулися батьки, які попросили Євгена Комаровського порадити, чим годувати дитину, щоб позбавитися від цього розладу травної системи.

Комаровський розповів про правильне харчування (фото: unsplash.com)

Експерт стверджує, що "легкі" для організму продукти від запору не лікують. І чим легше продукт засвоюється, тим менше відношення він має до лікування та профілактики запорів. Тобто, щоб подібних неприємних проявів не виникало, треба, щоб в організмі щось залишалося.

Найкращими продуктами Комаровський вважає ті, які містять клітковину. Дитина повинна харчуватися фруктами і овочами в достатній кількості. Добре підходять також висівки, крупи.

Комаровський розповів про правильне харчування (фото: unsplash.com)

"А якщо ця крупа буде трохи недовареною - буде взагалі чудово, - стверджує педіатр. - Тобто головне зрозуміти, що для того щоб запору не було, їжа має бути не особливо термічно оброблена, не дуже перекручена, не дуже м'яка".

Ще одним важливим фактором для профілактики запорів педіатр вважає вживання достатньої кількості рідини.

Комаровський розповів про правильне харчування (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів, чим небезпечні для дітей соціальні мережі, та як мінімізувати даний ризик.

До речі, раніше педіатр дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання. Комаровський розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.

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