Видалення плям і іржі: як можна використовувати картоплю за межами кухні

Картопля потрапила на кухні всього світу. При цьому не всі знають, що вона може виконувати ряд функцій щодо очищення різних речей.

Про те, як можна використовувати сиру картоплю для різних домашніх справ розповів Lifehacker .

Видалення плям з тканини

Стійкі плями на одязі, м'яких меблів і килимі можна видалити за допомогою сирої картоплі. При цьому існує два способи, як це зробити.

Перший - розріжте сиру картоплю навпіл і натріть пляму м'ясистою внутрішньою частиною. Необхідно щоб природна волога і крохмаль, який міститься в овочі, добре потрапив на тканину, і міг робити свою справу.

Другий - візьміть кілька натертих сирих картоплин в миску з теплою водою і залиште на деякий час, поки вода не стане мутно-білого кольору.

Після чого потрібно дістати натерту картоплю, віджати з неї воду, що залишилася, назад в миску, а потім промокнути картопляною водою пляму, яку ви хочете прибрати.

Вилучення зламаної лампочки з патрона

Якщо верхня частина лампочки відламується, коли ви виймаєте її з патрона, то вам стане в нагоді сира картопля. Насамперед вимкніть лампу від мережі або вимкніть живлення світильника з розбитою лампочкою.

Після цього відріжте товстий шматок від одного з кінців сирої картоплини, притисніть зрізану сторону картоплини до зламаної лампи і обережно повертайте.

Видалення іржі

Картопля містить з'єднання, яке називається щавлевою кислотою. Воно допомагає зруйнувати іржу на деяких металах, в тому числі і залізі.

Щоб прибрати іржу, розріжте сиру картоплину навпіл, потім занурте зріз в харчову соду (засіб для миття посуду теж підійде) і натріть нею іржаві частини чавунної сковороди.

Це може зайняти деякий час, але, якщо ви бачите прогрес, продовжуйте, поки іржа не буде видалена, а потім промийте і ретельно висушіть металевий предмет.

Якщо картопля спочатку допомагає, а потім стає гладкою і/або не дієвою, відріжте ще одну скибочку з кінця, занурте його в харчову соду, і все готово.

Цим методом можна видалити іржу з металевої кухонного начиння, інструментів, ножиць та інших предметів побуту.

Інше використання сирої картоплі

Сиру картоплю також можна використовувати для наступного: