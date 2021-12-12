Лайфхак, який допоможе швидко почистити килим за допомогою снігу

Зимою килими можна чистити не тільки за допомогою пилососа. Зокрема можна очистити снігом.
Так, такий спосіб допоможе позбутися старих плям зі свого килима, пише First for women.
У зимовий період прибирати килими снігом чудова ідея. Для досягнення найкращих результатів використовуйте сухий сніг, який щойно випав.
Для очищення килиму снігом потрібно:
Окрім того, можна покласти килим ворсом вниз на сніг, присипати зверху снігом і починати вибивати та просто ходити по ньому, щоб бруд і дрібний пил виходив з волокон.
Раніше ми повідомляли, чому не можна мити підлогу старою футболкою чи рушником.