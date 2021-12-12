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Лайфхак, який допоможе швидко почистити килим за допомогою снігу

Автор: Тетяна Самарук

Зимою килими можна чистити не тільки за допомогою пилососа. Зокрема можна очистити снігом.

Так, такий спосіб допоможе позбутися старих плям зі свого килима, пише First for women.

У зимовий період прибирати килими снігом чудова ідея. Для досягнення найкращих результатів використовуйте сухий сніг, який щойно випав.

Для очищення килиму снігом потрібно:

  • Винесіть свій килим на вулицю і струсіть його та залиште на 30 хвилин, щоб він пристосувався до нижчої температури;
  • Далі насипте на килим від 5 сантиметрів снігу;
  • Потім відбийте килим за допомогою спеціального віника. Аміак у снігу вступить в реакцію з холодним повітрям, у результаті чого бруд, захований глибоко в килимі, затвердіє.
  • Залиште сніг на килимі на 15 – 20 хвилин. Потім переверніть його і повторіть те саме з іншого боку.

Окрім того, можна покласти килим ворсом вниз на сніг, присипати зверху снігом і починати вибивати та просто ходити по ньому, щоб бруд і дрібний пил виходив з волокон.

Раніше ми повідомляли, чому не можна мити підлогу старою футболкою чи рушником.

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уборкаснег