Лайфхак, который поможет быстро почистить ковер с помощью снега

Зимой ковры можно чистить не только с помощью пылесоса. В частности можно очистить снегом.
Так, такой способ поможет избавиться от старых пятен со своего ковра, пишет First for women.
В зимний период убирать ковры снегом отличная идея. Для достижения наилучших результатов используйте сухой снег, который только что выпал.
Для очистки ковра снегом нужно:
Кроме того, можно положить ковер ворсом вниз на снег, присыпать сверху снегом и начинать выбивать и просто ходить по нему, чтобы грязь и мелкий пыль выходил из волокон.
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