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Лайфхак, который поможет быстро почистить ковер с помощью снега

Автор: Татьяна Самарук

Зимой ковры можно чистить не только с помощью пылесоса. В частности можно очистить снегом.

Так, такой способ поможет избавиться от старых пятен со своего ковра, пишет First for women.

В зимний период убирать ковры снегом отличная идея. Для достижения наилучших результатов используйте сухой снег, который только что выпал.

Для очистки ковра снегом нужно:

  • Вынесите свой ковер на улицу и встряхните его и оставьте на 30 минут, чтобы он приспособился к низкой температуры;
  • Далее насыпьте на ковер от 5 сантиметров снега;
  • Затем отбейте ковер с помощью специального веника. Аммиак в снегу вступит в реакцию с холодным воздухом, в результате чего грязь, спрятанный глубоко в ковре, затвердеет.
  • Оставьте снег на ковре на 15 – 20 минут. Затем переверните его и повторите то же самое с другой стороны.

Кроме того, можно положить ковер ворсом вниз на снег, присыпать сверху снегом и начинать выбивать и просто ходить по нему, чтобы грязь и мелкий пыль выходил из волокон.

Ранее мы сообщали, почему нельзя мыть пол старой футболкой или полотенцем.

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уборкаснег