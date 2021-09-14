Kyivstoner вляпався в скандал через Росію: "у нас зараз війна?"

Український репер Kyivstoner (справжнє ім'я Альберт Васильєв) потрапив у скандал через заперечення російської військової агресії проти України, яка триває вже восьмий рік. Артист потрапив під критику після інтерв'ю, в якому почав пошепки скандувати "Росія", а пізніше на обурення своїх підписників у мережі став удавати, що не знає про війну.

Kyivstoner під час інтерв'ю, яке давав у Києві росіянам, почав розповідати, який він щасливий і задоволений, а потім зі сміхом вирішив разом з ними проскандувати "Росія!"- але челябінці нічого не проказали, і колишній учасник групи "Гриби" проартикулював це слово сам, розмахуючи руками.

Після виходу інтерв'ю на відео українці стали обурюватися такій поведінці Kyivstoner, і в його Instagram незабаром з'явилися гнівні коментарі під постом про виступ, що намічається.

Фото: скрін коментарів instagram.com/kyivstoner

Репер, своєю чергою, вступив у дискусію з одним з підписників та поцікавився - які до нього пред'являють претензії, і чому його слова розцінили як злочин.

"Тому що у нас йде війна вже 8 років", - послідувала відповідь.

"Війна? У нас зараз війна?"- став зображувати здивування Kyivstoner.

"Не зараз, а з 2014-го року" - нагадали реперу.

"Почекай. А раз війна, чому ти не на війні, а у Львові? У Львові війна?" - продовжив "мавпувати" Альберт Васильєв.

Kyivstoner в мережі розповів, що не знає про російсько-українську війну (фото: t.me/ssternenko)

Стерненко розцінив слова і поведінку Kyivstoner, що має можливість жити в мирному Києві та гастролювати країною не під свист куль і снарядів, як справжній цинізм і "плювок" на захисників України, які загинули при відбитті нападу російських окупантів у східних областях нашої країни.

Kyivstoner часто розповідає, що він поза політикою, а на критику своїх виступів у РФ на своє виправдання заявляє, що, мовляв, привозить зароблені в Росії гроші в Україну. Артист має крім паспорта громадянина України ще й громадянство США.

Відео: Kyivstoner потрапив у скандал через Росію